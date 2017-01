KORN kommen am 3. April in den Wiener Gasometer! Jonathan Davis, Fieldy und James „Munky” Shaffer sind so etwas wie die Geburtshelfer eines gesamten Genres: sie definieren und revolutionieren seit vielen Jahren die Grenzen und Parameter des Metal immer wieder neu. Großartig auch die Tatsache, dass Brian “Head”, welcher nun auch wieder seit Längerem fix mit an Bord ist!



Verstärkt wird dieses geniale Package von HEAVEN SHALL BURN – die mit ihrem neuen Material auf ihrer Clubtour erst kürzlich ganze Venues fast zum Einsturz brachten.



Da sagen wir voller Respekt: HELL YEAH, denn die US Kult Kombo ist ebenfalls mit dabei!

Tickets gibt’s hier: http://www.oeticket.com