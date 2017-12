FEED THE MACHINE 2018 EUROPEAN TOUR



w/ very special guests SEETHER



Mehrfach Platin-veredelte Chartstürmer NICKELBACK kündigen umfassende Europa-Tour für 2018 an.



TICKETS AB FREITAG 8. DEZEMBER UM 10.00 UHR



(4.12.18) Los geht’s am 3. Mai in Glasgow in Schottland, das Finale bestreiten sie im Ziggodome in Amsterdam am 25. Juni – die Rockikonen Nickelback werden im kommenden Jahr in 23 Städten in Großbritannien und Kontinentaleuropa mit ihrer bis dato größten und spektakulärsten Produktion auftreten.



Erst vor kurzem beendeten Nickelback ihre 45-Städte umfassende Tournee durch Nordamerika, die über 600.000 Fans begeisterte.



Die Feed The Machine Tour markiert die triumphale Rückkehr der Band nach Europa mit ihrem gleichnamigen neuen Album (BMG) im Gepäck, das als ihr raffiniertestes und spannungsgeladenstes seit dem Durchbruch mit „Silver Side Up“ gilt.



„Wir können es nicht erwarten zurück nach Europa zu kommen und für unsere großartigen Fans zu spielen! Die Shows dort gehören immer zu den denkwürdigsten, und die Energie unserer europäischen Freunde jeden Abend ist positiv ansteckend. Das ist unsere, bei weitem größte und beste Produktion bisher, und wir sind bereit für eine richtig geile Party“ , gibt sich Nickelback’s Chad Kroeger enthusiastisch.



Zusätzlich zu exklusiven Geschenken, Verlosungen und Inhalten für Mitglieder, bekommen all jene, die dem Fanclub jetzt beitreten, bereits am Mittwoch, den 6. Dezember ab 10.00h die Möglichkeit als Erste Tickets für die kommende Tournee zu erstehen. Für weitere Informationen oder um dem Fanclub beizutreten: www.nickelback.com/subscribe.



www.nickelback.com



http://www.facebook.com/Nickelback



http://twitter.com/nickelback



http://Instagram.com/nickelback



http://www.youtube.com/nickelbacktv







21. JUNI 2018 CLAMLIVE – BURG CLAM



Tickets erhältlich AB FREITAG, 8. DEZEMBER 2017 UM 10.00 UHR unter www.oeticket.com