SONATA ARCTICA sind zurück und beehren Österreich mit einem Konzert in der Szene Wien! Am 22. Februar gibt’s dann Songs vom neuen Album “The Ninth Hour” und altbekannte Hits. Mit TRIOSPHERE und STRIKER im Vorprogramm steht also einem wahrlichen Metal Abend nichts mehr im Wege.

Musikalisch präsentiert sich die Band auf “The Ninth Hour” vielschichtig wie noch nie, bombastisch, symphonisch, progressiv. Die Finnen glänzen mit allen Trademarks und fahren zu recht allerorts Top-Kritiken für dieses Top-Album ein.

Tickets für das Konzert gibt’s hier:

http://www.oeticket.com/sonata-arctica-the-9th-hour-world-tour-wien-Tickets.html?affiliate=F07&fun=evdetail&doc=evdetailb&key=1768438$9041394

Und die Review zum neuen Album findet man hier:

http://disctopia.de/reviews/melodicpower-metal-21278/