Die amerikanische Metal-Band rund um Corey Taylor lässt 2017 ordentlich von sich hören – mit “Hydrograd” erschien am 30. Juni das mit Spannung erwartete neue Album. Das wird mit einer anschließenden Tour, mit Stopp im Wiener Gasometer gefeiert. Als Very Special Guest werden THE PRETTY RECKLESS dabei sein.

Karten gibt’s HIER