THE HOLLYWOOD VAMPIRES

JOE PERRY | ALICE COOPER | JOHNNY DEPP

AEROSMITH Gitarrist Joe Perry schwört, dass die HOLLYWOOD VAMPIRES die Leute richtig umhauen werden. „Ich sage so etwas wirklich nicht oft, aber die Band ist verdammt gut“, ergänzt er und Depp warnt die Fans „Es gibt richtig was auf die Ohren, unter Umständen kann sogar Blut fließen.“ Worauf Cooper ergänzt: „Dann wissen wir, wir haben unseren Job gemacht.“ (USA Today)



Auf ihrer nächsten Tournee kommen die HOLLYWOOD VAMPIRES für ihr allererstes Österreich-Konzert auf die Burg Clam! Es wird im Rahmen ihrer Welt-Tournee 2018 stattfinden, die Ende Mai in Moskau startet und sie zu Beginn durch Europa führen wird.



THE HOLLYWOOD VAMPIRES – Alice Cooper, Joe Perry und Johnny Depp – liefern immer ab. So ist es ihnen auch gelungen, ihre Pläne entsprechend zu koordinieren und wieder Zeit für eine gemeinsame Tour zu schaffen, um ihren Fans das zu geben, was sie wirklich wollen: More Vampires!



Außerdem werden sie noch weitere Rock-Stars aus ihrem Freundeskreis als neue Vampire für die Tour rekrutieren. Die Ankündigungen dazu folgen in Kürze!







Es begann übrigens als intime, mit Stars gespickte Show für Familie und Freunde im Roxy Theatre in L.A.. Es folgten Konzerte an so vielen Orten wie möglich spielen, die Vampires wollten spielen, egal wo auf der Welt, es musste nur in die kurzen Sommerferien passen, bevor Joe, Alice und Johnny wieder ihren anderen Verpflichtungen nachkommen mussten.



So führte ihre erfolgreiche Sommer-Tour 2016 die Hollywood Vampires zu Shows & Festivals in mehr als 23 Städte und 7 Länder, nach Verona, New York, Bukarest oder zum Rock in Rio, wo sie vor 100.000 Fans aufspielten.



Die Supergroup, die der Bezeichnung mit zwei wahren Königen des Rocks und einem echten Hollywood-Superstar alle Ehre macht, wird ihren Fans live ein energiegeladenes, atemberaubendes Konzert liefern. Zu hören gibt es ihre eigene Hit-Single „As Bad As I Am” aus dem 2015er Debüt-Abum „The Hollywood Vampires“ sowie viele bekannte Rock-Klassiker wie „My Generation“, „Whole Lotta Love” und das „School’s Out”/“Another Brick in the Wall” Medley.

Lasst euch dieses Konzert nicht entgehen!

Tickets unter https://www.oeticket.com