Kopenhagen, Dänemark – VOLBEAT kündigen ihre Tourdaten für anstehende Arena-Tour in Europa an. Mit den Australiern von AIRBOURNE als direkter Support und den Amerikanern von CROBOT als Opener wurde hier ein wahres Rockbündel geschnürt.

Mit ihrem neuen #1 Album “Seal The Deal & Let’s Boogie” kommen die Dänen also nun mit fetter Unterstützung in die TipsArena Linz. Michael Poulsen von VOLBEAT hat dazu folgendes zu sagen: “Rock ‘n roll from three continents gathered in one place will be loud enough to tear the roof off of any building.”

Sichert euch eure Tickets unter: www.oeticket.com oder www.musicticket.at

Tour Dates: