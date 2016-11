MEMORIAM. Das Debütalbum der Old School Deather wird auf den Namen “For the Fallen” hören und über Nuclear Blast releast werden. Außerdem gibt es einen kleinen aber feinen Teaser auf Vinyl, der die Zeit zum Album überbrückt. “The Hellfire Demos II” wird in verschiedenen Farben auf einer 7″ Schallplatte releast. Stichtag ist hier der 20. Januar kommenden Jahres. Die Tracklist sieht folgendermaßen aus: Seite A, 01. Drone Strike, Seite B 02. Surrounded (By Death). “Drone Strike” wird exklusiv auf dieser EP zu hören sein. Bei beiden Tracks handelt es sich um Demoversionen.

Für diejenigen, die die Band nicht kennen sollten: MEMORIAM spielen Old School Death der Marke BOLT THROWER und BENEDICTION. Nun gut, der Vergleich ist so platt wie zutreffend, besteht das Quartett doch aus jeweils zwei Mitgliedern der eben genannten Kombos. Vor Kurzem wurden BOLT THROWER offiziell aufgelöst. Vorangegangen war der unerwartete Tod von Schlagzeuger Michael Kearns im Jahr 2015.