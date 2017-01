Am 24.Mai diesen Jahres ist es soweit! MEMORIAM, die Band, die aus jeweils zwei Mitgliedern der Oldschool Deather BOLT THROWER und BENEDICTION besteht, lassen sehnsüchtig erwartete Debüt auf auf die dem Tode geweihte Menschheit los. Widerstand ist zwecklos bei solchen Brettern wie “Reduced to Zero” oder dem walzenden “Resistance”.

Die LP-Version von “For the Fallen” umfasst insgesamt acht Tracks, von denen “War Rages On” und “Resistance” auf der ersten Demo “The Hellfire Demos I” und “Surrounded (By Death)”, von der zweiten Demo “The Hellfire Demos II” stammen. Für das morbide Coverartwork ist niemand geringeres als Altmeister Dan Seagrave verantwortlich.

Seite A

01. Memoriam

02. War Rages On

03. Reduced To Zero

04. Corrupted System

Seite B

01. Flatline

02. Surrounded (By Death)

03. Resistance

04. Last Words

Ein Video zum Track “Reduced To Zero” hat das Quartett auch rausgehauen. Aufdrehen, is Freidach Leude!