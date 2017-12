Bring it on!

Geschlagene 253 Tage dauert es noch bis das Party.San Open Air erneut seine Pforten öffnet. Gestern wurden drei weitere Bands für die kommende Auflage kundgetan.

DEAD CONGREGATION: Greek Death Metal Grimness – knüppeldick Mett auf die Stulle. Null Prozent Bullshit! Meinen ausführlichen Schilderungen mögt ihr vielleicht keinen Glauben schenken – der “Promulgation Of The Fall” könnt ihr jedenfalls nicht entkommen. Reinhören!

NAILS: Proleten-Hardcore mit Deathmetal und gelegentlichen Doompassagen. Keine Melodien, dafür treffen Muskulatur und Bierbäuche aufeinander. MANTAR in laut und schnell. Geht durch!

SKELETHAL: Speziell die beiden ersten EPs “Interstellar Knowledge Of The Purple Entity” und “Deathmanicvs Revelation” möchte ich empfehlen.

Die Chose findet wie gewohnt auf dem Flugplatzgelände in Obermehler bei Schlotheim statt. 09.-11. August 2018. Nine Months Until Hell Opens Its Gates!

