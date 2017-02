Das härteste Open Air Deutschlands im Black/Death-Bereich hat drei neue Kombos für die 23. Auflage des Festivalklassikers (10.-12. August 2017, Schlotheim) bekanntgegeben.

OHREN AUF! AUGEN AUF! Denn eine der obskursten Bands zwischen Nord- und Südpol gibt sich die Ehre. DEMILICH – die Finnen haben uns Anfang der 90er Jahre nur eine Langrille beschert und sind in 23 Jahren seit Bandgründung exakt einmal in der BRD aufgetreten (2015 auf dem CASSEL MOSHFEST III). Nun gibt´s zum zweiten Male die Chance eine der unfassbarsten Truppen des technischen Deathmetals live in GER zu sehen. Wer sich das nicht mit Blut als Pflichttermin in den Kalendar schmiert, mag keinen Deathmetal!

Desweiteren sind die Braunschweiger Thrasher DEW-SCENTED und HUMILIATION aus Malaysia neu im Billing aufgetaucht. Das diesjährige Programm mutet nominell ein wenig stärker an, als das der vergangenen beiden Jahre, so sind MORBID ANGEL, OVERKILL, MARDUK, POSSESSED und AUTOPSY bis jetzt schon bestätigt. Schlotheim bleibt die Härte!