Nachdem METALLICA vergangenes Jahr ihr aktuelles Album “Hardwired…To Self-Destruct” veröffentlicht haben, gibt’s nun Tourdates für Europa mit Special Guest KVELERTAK. Und ja, es ist sogar ein Österreich-Termin dabei!

Die Herren werden uns am Samstag, 31. März 2018, beehren und die Wiener Stadthalle zerlegen. Von alten Klassikern wie “Master of Puppets” oder “Seek and Destroy” dürfen dann natürlich auch neue Hits wie “Hardwired” oder “Moth Into Flame” nicht fehlen.

Ab 24. März 2017, 10:00 Uhr gibt’s hier Tickets für die Wien Show:

https://www.oeticket.com

www.ticketmaster.at