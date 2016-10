Alter Bridge

The Last Hero

Genre: Rock

Rock Laufzeit: 67:13

67:13 VÖ: 07. Oktober 2016

07. Oktober 2016 Label: Napalm Records

Erst, als ich Myles Kennedy mit SLASH auf der Bühne gesehen habe, wagte ich mich auch mal an ALTER BRIDGE heran. Richtig begeistert hat mich, das was ich gehört habe nicht. Kennedy ist ein großartiger Sänger, aber der Rest war … irgendwie belanglos. Das war die Art von Alternative Metal, die heute keiner mehr wirklich braucht.

2016 heißt es: „Raus aus dem Muff“. Stecker rein, Beine auseinander und hoch die Sechssaitige! Genau dieses Lösen der Handbremse tut der Scheibe unendlich gut. Ich habe das Gefühl, dass der gute Myles ein bisschen Kick-Ass-Attitüde von SLASH mitgenommen hat. Es sind nicht die ganz großen Stadionhymnen, die hier vom Stapel gelassen werden, aber Songs wie „My Champion“ sind schon verdammt nah dran. Grad will ich zum Jubelsturm ansetzen, als mich „Poison in Your Vains“ aufhorchen lässt. Da ist es wieder, dieses Gefühl! Kennt ihr das? Man will den Song eben noch loben loben und abfeiern, als er einschläft und erst zum Ende wieder Fahrt aufnimmt. Ähnlich geht es mir zunächst bei „Cradle To The Grave“, weinerlich langweilige Strophe, aber ein granatenstarker Refrain.

Mit zunehmender Spielzeit schleicht sich dann aber der typische ALTER BRIDGE-Effekt ein. Die Songs sind zwar griffig, die Refrains sitzen und Kennedy ist und bleibt ein guter Sänger. Er schafft es aber auch beim fünften Album nicht die Spannung über die komplette Spielzeit auf dem gleichen Level zu halten. Ich glaube nicht, dass die Stücke weiter hinten auf der Platte so viel schwächer sind, aber irgendwas fehlt, das mich als Hörer wachhält. Schade.

Was zuerst wie ein Befreiungsschlag wirkt, erweist sich zwar als Weiterentwicklung, aber der ganz große Wurf ist es nicht. Wenn man Kennedy bei SLASH sieht, wird man das Gefühl nicht los, dass er mit seiner Hauptband durchstarten muss und in absehbarer Zeit bei den großen europäischen Festivals in die oberen Slots rutschen wird. Was fehlt, sind die Scheiben, die den Hörer über die gesamte Spielzeit des Albums fesseln, sodass man auch an einem 90 oder 120 Minuten Auftritt Spaß haben kann.