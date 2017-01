Betontod

Revolution

Genre: Neue Deutsche Härte

44:03 VÖ: 13. Januar 2017

13. Januar 2017 Label: Arising Empires / Nuclear Blast

Sie haben es wieder getan! Ja, sie haben es wieder getan und dem Ruf des ganz großen Geldes widerstanden. Auch wenn sich der Sound der Band in den letzten, erfolgreichen Jahren etwas geändert hat, so bleiben sie dennoch sie selbst und weit entfernt davon den Ausverkauf einzuläuten.

Nach kurzem Intro geht es mit „Revolution“ los. Ich sag mal „Nummer-Sicher-Song”, der auf einer ähnlichen Schiene, wie schon der Opener auf „Traum von Freiheit“ läuft. Macht aber nichts. Der Song ist gut und man ist sofort drin. „Komm her und küss´ mich“ auch so ein Song, der schön geradeaus geht und einen sofort mitnimmt. Das Schöne an der Vielzahl von BETONTOD-Texten ist, dass man sich oft wiederfindet. Die geschilderte Situation kennt man irgendwoher und schon ist man von der dazugehörigen Melodie gefangen. „Welt in Flammen“ zeigt dann die andere, auch schon bekannte Seite. Das Leben ist halt nicht nur Party und „Revolution“. BETONTOD halten die Augen auf, beschreiben, was sie sehen und wo es auf dieser Welt halt nicht so läuft, wie es laufen sollte. Finger in die Wunde, ohne plakativ zu werden.

Für mich der geilste Song der Scheibe ist „Ich nehme dich mit“ Scheiße, ist das geil! Ganz schlicht und ergreifend, weil man halt langsam ein alter Sack wird. Man erwischt sich so oft dabei, wie man denkt oder sagt „Ja, früher war es doch besser.“ Besser? Keine Ahnung, ob es wirklich besser war, weil man das Schlechte vergisst, allerdings war es anders … Eine geile Zeitreise, die jedoch überhaupt nicht melancholisch daherkommt. Man hört die Zeilen und die Erinnerung ist sofort zurück. Jeder weiß genau, was er gemacht hat, als Bremes Elfmeter auf dem Weg zum Titelgewinn einschlug.

So punkrocken sich die Rheinberger durch die ersten 10 Songs. So wie man sie kennt. Mit Ohrwürmern, coolen Riffs und dieser typischen Mischung aus Punk mit metallastigen Gitarren. Einfach stark! Wenn da nicht der Schluss wäre .. die letzten beiden Songs fallen, meiner Ansicht nach in puncto Qualität ab. Das Album trudelt so ein wenig aus, wie ein 200-m-Sprinter der auf den ersten 175m überdreht hat und nun hoffen muss den Sieg ins Ziel zu retten.

Keine Frage: ein Start-Ziel-Sieg und eine absolute Topscheibe. Für jeden, der diese Musik liebt ein Pflichtkauf.