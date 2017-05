Diamonds are a girls best friend

Black Diamonds

Once Upon A Time

Loading... Loading...

Genre: Rock

Rock Subgenre: Hard Rock

Hard Rock Laufzeit: 63:03

63:03 VÖ: 24. März 2017

24. März 2017 Label: AOR Heaven

AOR Heaven Webseite: zur Webseite

Die Schweiz und Rock. Das ist fast wie die dortige Landschaft. Mal ist man oben auf und wird mit Lobeshymnen zugepflastert, dann sitzt man wieder im Tal und bekommt eigentlich nur auf die Fresse.

Im Moment scheint die Zeit des Aufstiegs zu sein. GOTTHARD sind wieder an die Spitze zurückgekehrt, KROKUS erleben den dritten oder vierten Frühling und auch CRYSTAL BALL machen mit dem letzten Album alles richtig. Seit nunmehr 13 Jahren existieren auch BLACK DIAMONDS. Wahrgenommen habe ich die Eidgenossen bislang allerdings nicht. Dafür machen sie ihre Sache mit „Once Upon A Time“ richtig gut. Es ist keine Überraschung, dass man sich im traditionellen Bereich aufhält. Irgendwo zwischen hartem Hard Rock und softem Melodic-Metal. Melodien, die sofort im Ohr bleiben. Mit Michael Kehl haben BLACK DIAMONDS einen Sänger, der nicht die alte rostige Kreissäge anwerfen muss, sondern mit Druck und Ausstrahlung überzeugen kann. „Once Upon A Time“ groovet mächtig. Ja, man könnte nun wieder damit anfangen, dass es hier oder da an Innovationen mangelt, und dass man doch teilweise arg in der Vergangenheit lebt, aber wisst ihr was? Da sollte man als Fan dieser Musik einen großen Haufen draufsetzen.

Ein starkes Album, das quer durch den harten Rock führt.