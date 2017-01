CHHINNAMASTA

Vajra-Sarpa

Genre: Black Metal

20:20 VÖ: 11. November 2016

11. November 2016 Label: Iron Bonehead Productions

Doppelreview: einleitende Worte

Es gibt zu viele Schreiber und zu wenige Platten!

Eine platte (höhö!) Behauptung, die sich natürlich nicht eine einzige Sekunde verteidigen lässt, aber dafür ziemlich reißerisch daherkommt. Und genau das ist das Zauberwort, Freunde und Leser! Zeiten, in denen Menschen wie der mächtigste Mann der Welt, mit Ziegeln aus seinem getrockneten Verbaldung die Mauer zu Mexikano selber mauern könnte, dürfen wir Fanatiker des Heavy Metals – der mächtigsten Musik der Erde – keine katzbuckelnden Speichellecker-Reviews von uns geben, die so klingen, als würde ein Kassenwart der Jungen Union über die Neujahrsansprache der Kanzlerin schwadronieren.

Als regelmäßigem Leser von Online-Rezis fehlen mir und euch sicherlich auch, häufig die Texte, in denen abgekotzt und größtenteils subjektiv abgestraft wird. Um die Wahrscheinlichkeit wahrhaftigen Ekels zu erhöhen, haben Frank und Tcherno entschieden gemeinsam Releases aus dem jeweils “anderen Lager” zu reviewen, d.h. konkret: Frank sucht eine Glamplatte z.B. von Spandexxx Glam Birds raus und Tcherno Bill eine seiner favorisierten 3.Weltkrieg-Necro-Bubbeldibupp-Geschichten. Was dabei rauskommt wissen wir noch nicht, aber wir hatten das schon länger vor und nun habt ihr den Salat.

Wir, Frank und Tcherno geben euch hiermit unser Ehrenwort – wir wiederholen – unser Ehrenwort, dass wir dennoch objektiv bleiben werden. Mehr oder weniger. Abfahrt!

Tchernos Review: Nehmen wir uns nun also dieses obskure Indien-Release von CHHINNAMASTA vor. Wiederaufgelegt wird die 12″-Scheibe von, wie könnte es anders sein, Iron Bonehead Productions. Ursprünglich sind die drei Tracks auf MC erschienen.

Drei Tracks? Nein, denn der Opener “Nexion I – Ritual of Illumination an Consumption ” besteht lediglich aus einer Soundcollage, die einigermaßen brutal und einschüchternd daherkommt und wohl eine Anspielung auf Atombombentests oder den bald bevorstehenden nuklearen Holocaust sein soll. Zumindest gibt es ein gesprochenes Zitat von Julius Oppenheimer, dem “Vater der Atombombe”, der in seiner Biographie eine Zeile aus dem indischen Schöpfungsmythos zitiert hatte und nun als Ikone der Vernichtung in diesem Release herhalten muss. Geht soweit voll und ganz klar. Soundcollagen als Intro, wenn sie gut gemacht sind, können einem wohlige Gänsehaut verursachen. Gänsehaut, die anschließend von einer kathartischen Reinigung durch erbarmungslosen Krach abgespült werden kann. Der eigentlich Track “In Search of a Primal Light” lässt den Hörer, auch den geneigten, mehr oder weniger verhungern und ist ziemlich grausam in dieser Hinsicht. Was wir auf die Ohren bekommen klingt wie strahlenkranker/blutleererer Mid-Tempo-Black-Metal. Der Track beginnt noch einigermaßen interessant mit ritualistischem Getrommel, wählt dann allerdings den Weg des Vergessenwerdens. Nach 13 Minuten bin ich genauso schlau wie zuvor und höre mir lieber das Intro nochmal an. Entweder steckt man als Hörer richtig in der Mucke drinne und hat auch von sich aus einen gewissen philosophischen Schutzschild über der Birne, die die Musik vor Kritik schützt oder man geht hier leider leer aus.

Nein, dat is rein musikalisch betrachtet sehr wenig.

Punkte: 4

Franks Review: Na, da bin ich ja mal gespannt, was Kollege Bill mir hier vor die 80er Ohren gesetzt hat. An Logos, die Ähnlichkeit mit einer zerschlagenen Mücke haben, habe ich mich gewöhnt und irgendwann aufgegeben sie zu entschlüsseln, aber dieser Bandname? Waren die beim Eingeben des Namens im Suff? Nein, ich habe mich natürlich kundig gemacht und herausgefunden, dass es sich um einen Hindugott handelt, genauer gesagt um eine der zehn tantrischen Gottheiten. Allerdings gibt es in Nepal noch eine Ortschaft, die den gleichen Namen trägt.

Okay. Song Eins fängt an wie ein x-beliebiges Intro. Klänge, die ich irgendwo in den indisch/nepalesischen Bereich einordnen würde. Gitarren-Gezupfe, dazu ein – naja vielleicht ein Prediger. Dann weiteres Gezupfe, dass nach knapp über 2 Minuten in einer Explosion (oder sowas Ähnlichem mündet). Kann man machen, hat ja schon öfter funktioniert.

Es folgt die 12-minütige Suche nach dem Urlicht. Die Suche scheint sehr lange und verdammt schwer zu sein. „In Search Of A Primal Light“ Beginnt mit einem zweieinhalbminütigen Instrumental, ehe jemand lossabbelt. Es folgt schwarzmetallisches Gejammer. Irgendwo zwischen den doomigen Gitarren und dem Black Metal Gekreische baut sich dann jedoch eine Atmosphäre auf. Bedrohlich und erdrückend, ehe nach 6 Minuten das Schlagzeug Fahrt aufnimmt, vielleicht ist der Schlagzeuger aber auch nur die Treppe runtergefallen, denn die Gitarren bleiben langsam und bedrohlich. Abschließend gibt es noch ein 4vierminütiges Outro.

Auch wenn man in den Instrumentalparts durchaus feststellen kann, dass die Musiker wissen, was sie da machen, muss ich feststellen, dass da nicht viel Neues am Start ist. Das Duo bedient sich bei etablierten Künstlern und rührt daraus eine, in meinen Ohren, langweilige Sauce an. Das schockiert nicht, das haut einen nicht wirklich mit brachialer Härte um, ganz im Gegenteil. Das ellenlange Rumgeklimper nervt und man freut sich, wenn Chakravartin Vladcult die heisere Stimme erhebt und loskrächzt.

Punkte: 4

