Genre: Black Metal

Black Metal Laufzeit: 36:13

36:13 VÖ: 24. Juni 2016

24. Juni 2016 Label: Iron Bonehead Productions

Iron Bonehead Productions Webseite: zur Webseite

Obwohl das schwarzmetallische Trio FRONT erst seit kurzem unterwegs ist, sind die Mitglieder indes keine gänzlich Unbekannten. Mit dabei sind Musiker von SACRILEGIOUS IMPALEMENT, EVIL ANGEL, PERDITION WINDS, NEUTRON HAMMER und SEPULCHRAL TEMPLE.

Die Finnen haben sich sehr zielstrebig gezeigt und sich nach nur einem Demotape, das ebenfalls über Iron Bonehead Prods. zu beziehen ist, unverzüglich an ihr nun vorliegendes Debütalbum gesetzt. Was die drei entfesseln ist schlicht und ergreifend Schwarzmetall der punkigsten, dreckigsten Art. Underground as fuck.

Laut eigener Aussage gehören BESTIAL WARLUST, MOTÖRHEAD und MARDUK zu den größten Einflussgebern der Kombo. Was erwartet und also? Was auffällt ist allem voram die gelungene Auswahl an Thrashmetalriffs, die die Saitenfraktion mit erstaunlicher Präzision darbietet. Dass die Finnen handwerklich das ein oder andere auf dem Kasten haben war nicht unbedingt anders zu erwarten. Es gibt einige einprägsame Riffs sowie wilde Soli à la King/Hannemann wie in “War Unbound” zu hören, ein wahrer Ansturm von fiesen Divebombs und erbarmungsloses Nähmaschinen-Drumming, das an das Knattern von MG-Nestern an der Westfront erinnert. Endlich mal eine Scheibe, die nicht nur eindimensional funktioniert, sondern mehr transportiert als bloße Brachialität. Man glaubt sich tatsächlich spätestens nach dem menschenverachtenden “Kypck” (kyrillisch für “Kursk”) unschuldig in einen internationalen, bewaffneten Konflikt katapultiert. Die Bildhaftigkeit der Kriegsthematik zieht sich wie ein blutroter Faden durch 12 Tracks und von einem gurgelnden, fast asozial-kläffenden Vokalisten begleitet, der wie ein psychotischer Feldwebel übers Schlachtfeld springt.

Alles in Allem bleibt die Scheibe interessant genug, dass man nicht weiterskippen möchte. Die Spielzeit ist mit 35 Minuten auch noch mundgerecht und gut verdaulich. Exemplarisch für den aufmunternden Effekt der Platte muss besonders der Opener “Defiance” sowie das anschließende “Legion Front” genannt werden, die mir im Handumdrehen ein frohlockendes, leibhaftiges Grinsen in die Visage gezaubert haben. Hier fusionieren die stürmischen Sounds von MARDUK zu Panzerdivisionszeiten mit der thrashigen-antisozialen Schmierigkeit, die uns DESTRUCTION auf den frühen Machwerken beschert haben. Hallelujah!

Jeder Song befeuert die Kriegslust, die sich in mir aufbaut, aufs Neue. Die Platte macht einfach Spaß. Dreckig, schmierig, gut. UGH!