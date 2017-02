Black Star Riders

Heavy Fire

Genre: Rock

Laufzeit: 40:05

VÖ: 03. Februar 2017

Label: Nuclear Blast

Als “neue” THIN LIZZY gestartet, haben sich BSR schnell entschlossen auf eigenen Füßen zu stehen, ohne dabei ihre Wurzeln zu verleugnen.

Was bislang gut geklappt hat, funktioniert auch auf Album Nummer drei. Die guten, alten THIN LIZZY-Trademarks werden in eine neue, moderne Form gepackt und dürften so nicht nur den alten Herren Freude bereiten. Vor allem, wenn die Stücke etwas ruhiger, melancholischer werden, schwebt der Geist von Phil Lynott durch den Raum. Auch wenn die schnelleren, härteren Songs nicht das ganz große THIN LIZZY-Flair versprühen, verfehlen sie ihre Wirkung nicht. Wie schon bei den ersten beiden Alben wippt das Tanzbein und der Kopf nickt wohlwollend im Takt. Was soll ich groß um den heißen Brei herumreden?

„Heavy Fire“ ist ein großartiges Hardrock-Album der etwas härteren Gangart. Als zusätzlichen Pluspunkt möchte ich heranziehen, dass die Truppe, obwohl man es ihr sicherlich abnehmen würde, nicht auf den Vintage-Sound aufgesprungen ist, sondern eher den mordernen Sound angenommen hat.