Blasphemy

Victory (Son of the Damned)

Genre: Extreme Metal

Extreme Metal Laufzeit: 48:10

48:10 VÖ: 13. Juli 2018

13. Juli 2018 Label: Nuclear War Now! Productions

Nuclear War Now! Productions Webseite: zur Webseite

Dass BLASPHEMY eine sehr feine Band sind, ist hinlänglich bekannt.

Wer dieser Aussage nicht zustimmen kann oder will, sollte nicht weiterlesen. Was uns Nuclear War Now! Productions hier vorlegen ist der Mitschnitt einer BLASPHEMY-Probe aus dem Jahre 2001, die mit einem Minidisc-Rekorder verbrochen wurde, wenn ich dem Waschzettel des Labels glauben schenken darf. Und was soll ich sagen? Ich bin erstaunt wie gut die Aufnahmequalität geraten ist. Bass, beide Gitarren lassen sich klar heraushören. Warum das erwähnenswert ist, offenbart sich, wenn man sich die beiden offiziellen Studioalben zu Gemüte führt.

15 Tracks, die vor drei oder vier Kumpels der Band, live im Proberaum eingekloppt wurden und zwischen der Musik super-wichtiges Band-/Biergesabbel enthalten. Ihr merkt schon, dat is eher wat für Fans. Ob es ein weiteres Release mit den gleichen ollen Kamellen von BLASPHEMY sein muss, kann und will ich nicht beantworten. Die Landsleute von ANTICHRIST trümmern genausogut, BLASPHEMOPHAGHER aus Italien sind ein bisschen rockiger, mötorheadiger.

Dieses Zeitdokument wird am Freitag, dem 13.07.2018 als Doppelvinyl releast und wer BLASPHEMY worshipt, sollte einen seiner Lauschlappen riskieren, denn die Quali ist ok, aber wie gesagt, es gibt keinen Stoff, den wir uns nicht bereits seit zwei Dekaden zurecht reinziehen.

Trackliste:

01) War Command

02) Blasphemous Attack/ Gods of War

03) Demoniac

04) Victory

05) Victory

06) Goddess of Perversity

07) Fallen Angel of Doom

08) Darkness Prevails

09) Desolate One

10) Desecration

11) Weltering In Blood

12) Blasphemy

13) Hording Of Evil Vengeance

14) Nocturnal Slayer

15) Ritual