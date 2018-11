Blood Chalice

Sepulchral Chants of Self-Destruction

Loading... Loading...

Genre: Black Metal

Black Metal Laufzeit: 27:54

27:54 VÖ: 31. Januar 2018

31. Januar 2018 Label: Helter Skelter Productions

Helter Skelter Productions Webseite: zur Webseite

Der erste Blick auf das Cover klärt zumindest die Genrezugehörigkeit. Jesus Christus, umringt von kapuzentragenden Gehörnten, schlitzt sich selbst die Kehle auf. Die offene Frage: Lohnt es sich hier ein Ohr zu riskieren?

Stilistisch bewegt sich „Sepulchral Chants Of Self-Destruction“ irgendwo zwischen den Stampfrhythmen NIFELHEIMs auf Speed und den rasenden Melodieläufen und dem Getrümmer von MARDUK während der “Plague Angel”-Ära. Für meinen Geschmackt ist dat vorliegende Material zu sauber produziert. Wenn die Songs Fahrt aufnehmen, erinnert der Sound sogar eher an die Grindcore-Größen NASUM (schon wieder Schweden) als an BLASPHEMY, BLACK WITCHERY und Konsorten.

Erfreulich sind die fehlenden, überlangen Intros, Interludes und dergleichen. Du machst die Platte an und es bollert ziemlich humorlos von Anfang bis Ende. Ausreißer nach oben oder unten sucht man vergeblich.

Nach einem mehr oder weniger konzentrierten Durchlauf habe ich nun mehr Bock auf die “Misery Index” von ASSÜCK und “Industrislaven” von o.e. NASUM.

Bereits seit dem 31. Januar 2018 gibt es “Sepulchral Chants of Self-Destruction” auf CD und Vinyl. In die LP reinhören kann man hier https://bloodharvestrecords.bandcamp.com/album/sepulchral-chants-of-self-destruction?fbclid=IwAR0naEQ_ILQCoX8YvY4nDRmnGuoJOs5kRTfscqzU8Wf3c3T82Lag0NRWScI, die Vorgängerdemo gibbet hier https://bloodchalice.bandcamp.com/releases