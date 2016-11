Civil War

The Last Full Measure

Genre: Heavy Metal

Heavy Metal Laufzeit: 56:09

56:09 VÖ: 04. November 2016

04. November 2016 Label: Napalm Records

Erstmal einen Dank an CIVIL WAR, denn hier kommt der lebende Beweis dafür, dass die SABATON-Basher Unrecht haben. Man kann Songs eben nicht so schreiben, dass die Masse zugreift.CIVIL WAR sind die Ex-Mitglieder von SABATON Sundén, Mulback, Myhr verstärkt um den ASTRAL DOORS-Frontmann Nils Patrik Johansson und kleben rein von der Ausrichtung noch an ihrer alten Band, der ganz große Erfolg bleibt jedoch aus. Ein Effekt der, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt, nicht selten zu beobachten ist.

„Gods And Generals“ der Vorgänger haute mich auch nicht wirklich vom Stuhl. Das ändert sich mit „The Last Full Measure“. Nachdem ich ein paar Versuche brauchte, um den Opener „The Road To Victory“ richtig zu mögen, zündete das Album mit etwas Verspätung. Vor allem die SABATON-Kritiker, die die extremen Keyboardeinsätze bemängeln, werden mit diesem Output zufriedengestellt. Die Gitarren sind weiter im Vordergrund. Teilweise gibt es echt schöne dichte Wände auf „schreienden Gitarren“. Johansson klingt nicht mehr so extrem nach Dio wie bei ASTRAL DOORS. Er haut teilweise richtig extreme Vocals raus, sodass man sich an die alten Tage bei AXXIS erinnert fühlt. Klassische Power-Metal-Klänge wechseln mit Bombast und zeitweise werden die Songs mit einer ordentlichen epischen Schlagseite versehen. Über die komplette Spielzeit wechseln Songs/Songteile, die stark an die frühere Band der Mannen erinnern und Teile, die sich erfreulicherweise abgenabelt haben.

„The Last Full Measure“ ist nicht das Power-Metal-Album 2016, aber es ist ein sehr gutes Album, dass über weite Strecken richtig Spaß macht. Hin und wieder z.B. „Gangs Of New York“ schleichen sich kleine Längen ein. Alles in allem ein Album mit hohem Spaßfaktor, bei dem man trotzdem das Gefühl hat, dass die Band sich dran gemacht hat, ihren eigenen Stil zu entwickeln.