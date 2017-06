Crucifragium

Beasts of the Temple of Satan

Loading... Loading...

Genre: Death Metal

Death Metal Laufzeit: 31:39

31:39 VÖ: 06. April 2017

06. April 2017 Label: Invictus Productions

Alter, was erwartet man von einer Scheibe mit so einem Titel?! Bestialisches Kriegsgebell im Stile DEIPHAGOs in meinem Fall. Ein Festival der Dissonanz. Dritter Weltkrieg in einem Golf 3. Nachdem ich die Platte nun wirklich mal durchgehört habe, muss ich sagen, ich lag nicht sehr weit davon entfernt. Das infernalische Trio besteht aus Mitgliedern von DEMONCY und WARPVOMIT und geht musikalisch in die Richtung von BLASPHEMY, PROCLAMATION und ARCHGOAT. Alles Kapellen fürs Grobe und eher Undifferenzierbare.

Das Intro wirkt, will ich mal sagen, urig, ulkig. Es sind genau die Trademarks, wie schiefe, an B-Movies erinnernde Keyboardmelodien und erheiternde Biest-Vocals, die heutzutage herhalten müssen, wenn man als 666-Band Authentizitätspunkte sammeln will. Die anschließenden 30 Minuten fallen so aus, wie man es als Untergrundkrieger erwartet. Schlagzeug und Viersaiter dominieren den Sound und sorgen für Unwohlsein in der Magengrube. Der Gitarrensound zeichnet sich durch permanent wiederholendes Feedback aus, das immer dann dominiert, wenn die Klampfe mal nen halben Takt aussetzt. Der Axtsound wirkt wie mit Billigst-Equipment aufgenommen und ruiniert meines Erachtens die Rhytmusparts. Das legt sich zwar wunderschön wie Spinnenweben auf einen Schädelhaufen, könnte aber mit einer Idee besseren Produktion weniger angestrengtes Hören zur Folge haben. Nein, also das klingt nicht geil, erzielt aber den Übelkeit erregenden Effekt, auf den offensichtlich abgezielt wurde. Dass die Riffs nicht aus einer einzelnen Note bestehen, zeigt sich bei “Horns of Power” (geiler Songtitel!) und den durchaus hörbaren Soli, die wirken wie eine Windhose auf dem Gottesacker. Alles ist extrem auf dieser Scheibe! Die Vocals sind abgesehen vom beschissenen Intro unter dem Strich sehr ordentlich und frei von der Leber weggeschrieben, bewegen sich im Spannungsfeld zwischen nicht differenzierbarem Grunz und chaotischem Kreischanfall, häufiger abgewechselt mit dem Tode geweihten Ächzen/Stöhnen. Geil, oder? Ich hab jedenfalls meinen Spaß. Drummer “Purveyor of Destruction” versteht sein Handwerk und baut auf Pferdelunge. Der auf die Kickdrum ausgelegte Klang tut sein Übriges, damit der Genuss der gesamten Scheibe in leibhaftiger Zufriedenheit endet.

Relativ einfaches Fazit: keine abendfüllende Scheide, aber wer ARCHGOAT und Konsorten auf dem Zettel hat, hat zumindest zumindest ab und zu auch Bock bei CRUCIFRAGIUM bis über beide Ohren in Knochentrümmern zu stehen.