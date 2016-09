Evergrey

The Storm Within

Genre: Dark Metal

Dark Metal Laufzeit: 58:23

58:23 VÖ: 02. September 2016

02. September 2016 Label: AFM Records

Es gibt zwei Arten von Bands, die immer wieder für große Diskussionen sorgen. Auf der einen Seite, diejenigen, die mit einfachen Melodien daherkommen und das Publikum mit simplen Refrains schnell auf ihre Seite ziehen. Vielen Kritikern ist das dann alles zu einfach und zu aufgesetzt. Auf der anderen Seite gibt es die Bands, die durch Musikalität glänzen, wunderbare Melodien komponieren und eine unbeschreibliche Atmosphäre herbeizaubern. Bei vielen Schreibern sind diese Bands sehr beliebt. Für andere fehlt es bei letzteren an Wiedererkennungswert der einzelnen Songs. Gehört, genossen und schnell wieder vergessen.

So geht es mir häufig bei EVERGREY und so sieht es auch bei „The Storm Within“ aus. Wenn die Scheibe läuft, tauche ich förmlich ab. Ich genieße. Ich bin verzaubert! Alles gut, aber so richtige Jubelarien lasse ich dennoch nicht los. Warum? Das fängt bei der Produktion an und hört bei den Songs auf. Es ist alles ein wenig zu perfekt. Mir fehlt die Luft zum Atmen. Ja, das ist jammern auf hohem Niveau, vielleicht ist das auch die Antwort auf die Frage warum so viele Prog-Metalbands ausschließlich auf einen kleinen Hörerkreis beschränkt bleiben. Als Vergleich möchte ich einfach mal die Aushängeschilder von FATES WARNING heranziehen. Viele haben den Hut gezogen, aber den Schritt in die Öffentlichkeit, den Schritt, mit dem sie sich auch in der breiten Metalszene, die nicht nur in Proggewässern fischt, einen Namen gemacht haben, war das Video von „Through Different Eyes“. Ein Song, der Können mit Atmosphäre verknüpft und trotzdem dieses gewisse Etwas hat, das man sofort wiedererkennt und trotzdem nicht langweilig wird. Genau das ist es, was mir persönlich auch bei „The Storm Within“ fehlt.

Eine wirklich gute Prog-Metalscheibe, der das letzte Quäntchen fehlt, um eine überragende Scheibe zu sein, die letztendlich auch den kommerziellen Erfolg einfährt, den sie verdient hätte.