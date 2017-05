Morbitory

Genre: Death Metal

Death Metal Subgenre: Old School Death Metal

Old School Death Metal Laufzeit: 22:12

22:12 VÖ: 09. Dezember 2016

09. Dezember 2016 Label: Bret Hard Records

Bret Hard Records Webseite: zur Webseite

“Can you hear the sreams of horror?” Yes, I can!

MORBITORY gehört zu einer Reihe von Kriegsmaschinen, die in der jüngeren Vergangenheit aus der Hamburger Panzerfabrik gerollt sind. Schnörkellöser, ballastbefreiter Deathmetal, alter Schule mit guter Produktion. Die Band hat ihre Vorbilder. GRAVE und Konsorten haben auf der Into the Morbitory genauso Pate gestanden, wie wohlbekannte Grindcoregrößen. Die schlichte, schwarze EP weist fünf Songs vor. Das Intro windet sich quälend lange 3 Minuten durch das Low- bis Midtempo-Gefilde, das vor dem Hintergrund der übersichtlichen Spielzeit ein wenig überproportioniert wirkt. Mit “Tales of the Dead” geht endlich wohlbekannter Todesbleiregen aufs Land hernieder, der aus Richtung Skandinavien schweren Riff-Niederschlag mit sich bringt. Hier gönnt sich der Song noch ab und zu eine Verschnaufpause, so dass ich mir den Wunsch nach einer komprimierteren Songstruktur nicht verkneifen kann. Bei den flüsternden Vocals im letzten Viertel muss ich schmunzeln. Sind das die “Tales of the Dead”? Finde ich gut, wenn eine Band, akustisch das umsetzt, was sie im Songtitel ankündigt.

Anspieltipp ist das galoppierende “Angelgrinder” und das geil bollernde “Screams of Horror”. Hier sind die Strukturen meines Erachtens sehr gelungen und vermögen den Hörer um einiges besser zu fesseln als zu Beginn, und da liegt dann auch die Stärke der Platte. Wenn die Tür zur Gruft erstmal richtig geöffnet ist, quellenen die albtraumhaften Gestalten daraus so lange hervor, bis auf dem Todesacker ein mittelgroßes Leichenfestival zusammengekommen ist.

Eines muss man feststellen. Trotz Loyalität zur Quintessenz des Todesmetalls, darf man zukünftig noch den ein oder anderen musikalischen Kniff erwarten. Hier geht noch viel mehr. Als erstes Lebenszeichen geht das mehr als durch und landet seit Release in regelmäßigen Abständen unter meiner Plattennadel.

Der Underground ist nicht totzukriegen.

01. Into the Morbitory, 02. Tales of the Dead, 03. House of Monstrosity, 04. White Mask, 05. Screams of Horror, 06. Angelgrinder