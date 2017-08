Venefixion

Armorican Deathrites

Genre: Death Metal

Death Metal

VÖ: 13. Januar 2017

13. Januar 2017 Label: Iron Bonehead Productions

Iron Bonehead Productions

Oldschool-Feeling gefällig? Dann hör in diese drei rasenden Tracks hinein! Die jungen Franzmänner haben sich nach der Defixio Demo weitere 12 Minuten 80er-Jahre-Raserei aus den Griffeln gesaugt. Krach der ganz alten Schule à la POSSESSED, also mit einer kilometerdicken Schicht aus Dreschmetall stranguliert mit den Eingeweiden solcher Alben wie “Slowly We Rot” oder “Scream Bloody Gore”.

Das starre Genrekorsett knackt allerdings ziemlich laut. Wen das nicht juckt hat hier deswegen aber seinen Spaß. “An Anoku”, der Opener fetzt. Der Sound ist ungeschliffen und scheppert ab einer gewissen Lautstärke daheim ähnlich wie während der Aufnahme. Mensch ist sofort drinne in der Scheibe. Die Gitarren strotzden vor Verzerrung, die Vocals schwimmen auch in Reverb und der Bass wummert fast unhörbar im Hintergrund, so wie sich das gehört. Der nächste Kracher “Armorican Deathrites” hat ganz nette Leadmelodien in petto. “Naia” ist nicht so naja, sondern auch ganz weit vorn mit den latent verstimmten Gitarren zu Beginn. Das ist Musik von Überzeugten für Überzeugte.

Gut, aber nicht herausragend.

Tracklist:

1. Intro – Ar Vif (Le Grimoire Des Morts)

2. An Anoku

3. Armorican Deathrites

4. Naia (The Black One)