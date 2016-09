Carnifex

Slow Death

Genre: Death Metal

Death Metal Subgenre: Deathcore

Laufzeit: 37:01

VÖ: 05. August 2016

Label: Nuclear Blast Records

Nuclear Blast Records Webseite: zur Webseite

CARNIFEX melden sich mit ihrem neuen Album “Slow Death” zurück. Und was ist wie immer dabei? Richtig, tiefe Gitarrengrooves und eine fette Produktion. “Slow Death” hört sich im vergleich zum Vorgänger “Die Without Hope” doch noch einen Ticken flüssiger an.

Schon der Opener “Dark Heart Ceremony” weiß mit neuen Elementen zu überzeugen. Somit weht schon mal ein frischer Wind im Genre. “Countess Of The Crecent Moon” und “Servants To The Horde” warten dann mit dunklen Black Metal Passagen untermalt mit dramatischen Streichern, wunderbar und eine schöne Abwechslung. Der Titeltrack “Slow Death” hat sich bei mir bereits schon jetzt im Ohr eingenistet und verdient vielleicht den Status “einer der besten Songs der Band”.

Natürlich gibt’s auch einen kleinen negativen Punkt: Man merkt doch eine Ähnlichkeit in den Songs. Doch darunter leidet das Niveau keinesfalls. “Six Feet Closer To Hell” und “Necrotoxic” bringen dann doch nochmal Abwechslung in Form von neuen Elementen (musikalischer Kontrast ahoi) mit. Die Vocalparts sind hier auf so hohem Niveau, dass man Scott Lewis fast schon zu den besten Deathcore Sängern neben z. B. Phil Bozeman von WHITECHAPEL nennen kann.

Die Entwicklung, die CARNIFEX seit ihrer Pause durchgemacht haben ist doch schon sehr staunenswert. Nie hätte ich ein ruhiges Interlude wie “Lfe Fades To A Funeral” auf dieser Platte erwartet. Hut ab, sowas muss man mal einfach reinhauen! CARNIFEX haben mit “Slow Death” ein neues Niveau erreicht, welches der Band eine erfolgreiche Zukunft bescheren wird. Weiter so!