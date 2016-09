Despised Icon

Beast

Genre: Death Metal

Death Metal Subgenre: Deathcore

Deathcore Laufzeit: 29:01

29:01 VÖ: 22. Juli 2016

22. Juli 2016 Label: Nuclear Blast Records

Nuclear Blast Records

Alter Verwalter, DESPISED ICON haben mit ihrem neuen Album “Beast” bereits beschrieben, was auf der Scheibe so abgeht. Die Kanadier lassen hier wirklich ein Biest los, welchem man nicht entrinnen kann. Keiner der Songs geht über 3:40 hinaus und jeder ist für sich eine Abrissbirne.

In den ersten beiden Songs “The Aftermath” und “Inner Demons” greift das Biest den Hörer mit aller Kraft an. Es ist sprichwörtlich erwacht. In gewohnter Deathcore Manier mit Tempowechsel, Screams und Geprügel startet die Platte wirklich stark. Zwar kennt man diese Zutaten, aber bereits jetzt hat man den Hörer fest im Griff, denn der weiß noch gar nicht, was da jetzt aus seinen Boxen erklingt.

Im nächsten Song “Drapeau Noir” gibt’s dann sogar Gitarrenriffs, welche man eigentlich von diversen Skandinavischen Extreme Metal Bands erwartet hätte. Doch auch die Kanadier bedienen sich dieser Riffs und greifen so den Hörer ein weiteres mal an. “Bad Vibes” wartet dann mit Pig Squeals und eingängigen Riffs auf einen. Bei dem Song ist bei mir sogar eine gewisse Circle Pit Stimmung aufgekommen. ;-) Weitere Attacken werden schon mit den Song “Dedicated To Extinction”, das den Hörer auf die Abrissbirne “Grind Forever” vorbereitet, befürchtet. Das Biest wütet und verwüstet nun alles, was ihm in die Quere kommt. Anschnallen? Dafür ist es bereits zu spät. Einfach mitreißen lassen und die “Time Bomb” heil überstehen, denn die heizt dem Ganzen nochmal so richtig ein.

Mit “Doomed” wird dann der letzte Song des Albums eingeleitet. Genau, jetzt kommt der Titelsong. Und hier wird nochmal alles herausgeholt um dieses Biest noch furchterregender zu machen, als es schon ist. Pig Squeals, gefolgt von groovigen Gitarrenriffs und perfekt sitzende Vocals schaffen ein Ende, welches den Hörer auf einem Schlachtfeld der Verwüstung zurücklässt. Um das Album kurz in einem Satz zusammenzufassen: Einmal nach Wien und zurück in 10 Sekunden bitte!