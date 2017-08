Maligner

Demon

Genre: Death Metal

Death Metal Laufzeit: 17:02

01. Dezember 2016

Label: Blood Harvest

Blood Harvest Webseite: zur Webseite

BLOOD HARVEST RECORDS haben bereits Ende letzten Jahres eine Demo-MC unters Volk gebracht, die die jungen Blutdurstigen Thrasher erfreuen dürfte. MALIGNER, ein Death/Thrash Trio aus Schweden, das seit eineinhalb Jahren existiert, zerfetzt auf seiner ersten Demo namens Demon in wilder Raserei Hörgänge und Ganglien.



Jungspunde ja, Grünschnäbel nein! Das Ergebnis auf MALIGNERs Demo ist eine Homage an die Hochphase der weltweiten Thrashmetalszene und atmet trotz aller künstlerischer Verkrustung permanent Feuer und lässt sich durchaus vorzeigen. Die besten Stellen klingen wie eine Mischung aus Sepultura zu Beneath The Remains Zeiten und Morbid Angel, auch Ende der Achtziger, verbreitet aber tendenziell eher thrashige Vibes. Über den Hörer geht ein wahrer Hagel cooler Riffs nieder, die durchaus fetzen, andererseits diverse Male bei der Konkurrenz z.B. VIOLATOR oder ähnlich furios bei EXHORDER bewundert werden konnten. Atempause wird anders definiert. Songwriting und handwerkliche Darbietung sind schon ziemlich weit oben und von permanentem Blutdurst geprägt. Flinke Soli mit Brain und Sinn für Vernichtung durch Melodie möchte ich hiermit ebenfalls attestieren. Dass sie dabei so präzise zu Werke gehen, lässt nur den Schluss zu, dass die drei Jungspunde noch was vorhaben mit ihrer Karriere. Die 17 Minuten sind mit rasendschneller Musik gefüllt und in diesem Falle auch rasendschnell vorbeigerauscht. Der D-Zug macht nicht einmal Halt und so ist man als Nicht-Thrasher vorerst gut mit der knappen Spielzeit gut bedient.

Gutes Tape, aber den ein oder anderen Ausreißer aus dem Standardrepertoire hätte ich mir persönlich gewünscht.