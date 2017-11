African Corpse

“Conclusion 17″ heißt das neue Album der Heilbronner Truppe AFRICAN CORPSE. Mit zehn Songs im Gepäck (darunter ein Cover des AT THE GATES Song “Blinded by Fear”) brettert man hier ohne Rücksicht auf Verluste los. In den letzten Jahren haben sich AFRICAN CORPSE eine große Fangemeinde erspielt und haben auch schon Auftritte auf bekannten Festivals wie dem MetalDays, dem Sunstorm Open Air und dem Blast of Eternity Festival mit bekannten Bands wie HEAVEN SHALL BURN, VOLBEAT und DEBAUCHERY im Gepäck. Jetzt wurde es also Zeit, dem Vorgänger “Corpsewar” einen würdigen Nachfolger hinterherzubrettern.

Das neue Album bietet eine super Mischung aus Death und Thrash Metal sowie eindeutige Elemente des Hardcore. Doch auch Melodic Death Metal Elemente sind auf dem Album zu finden. Nach acht gemeinsamen Jahren trauen sich die Jungs offenbar etwas mehr zu, was ich sehr gut finde. Chris setzt seine Stimme noch aggressiver ein und auch der Sound ist hier noch besser als beim Vorgänger.

Das Intro des Albums, namentlich “Opener”, strotzt zwar nicht vor Kreativität bei der Namensgebung, ist aber zur Abwechslung mal ein richtiges Intro für den ersten Song. Dieser hört auf den Namen “Phoenix” und ist auch gleich mein persönliches Highlight der Platte. Mit einem stampfenden Rhythmus sorgt er dafür, das weder Nacken noch Füße still bleiben können. Live muss der Song der Hammer sein!

Der nächste Anspieltipp ist der Song “Masked”. Dieser sticht aus dem üblichen Schema des Albums raus. Hier gibt’s Clear-Vocals und etwas “ruhigere” Melodien.

Zusammenfassend ist das neue Album “Conclusion 17″ von AFRICAN CORPSE ein sehr gelungenes Album. Die Songs sind auf diesem Album düsterer als beim Vorgänger und laden zum Headbangen und mittanzen ein. Zwar gibt es den ein oder anderen Song, der etwas an einem vorbeizieht, jedoch in Summe überwiegen die eingehenden Songs deutlich. Für die Jungs von AFRICAN CORPSE ist dieses Album ein großer Schritt in die richtige Richtung!

Meine persönlichen Anspieltipps sind “Phoenix”, “Masked”, “Blinded by Fear” und “Nameless Dead”.

