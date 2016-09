P.O.W.

Rot

Genre: Death Metal

Laufzeit: 32:33

VÖ: 02. Mai 2016

Label: Iron Bonehead Productions

Iron Bonehead Productions Webseite: zur Webseite

Das Frontcover mit dem verwesten Schädel nimmt die Kategorisierung vorweg. Hier gibt es Death Metal auf den Helm. Nicht der Weisheit letzter Schluss, aber durchaus einer Rezension wert.

Nachdem das Trio aus Auckland, Neuseeland ihr grandios betiteltes Demo “Shit-Filled Pit of Hell” in die Botanik rotzen durften, ist ihnen mit der Nachfolge-EP die Anfertigung eines ganz ansehnlichen Stücks Todesbleis gelungen. Auf dem schlicht “Rot” genannten Teil geht es passenderweise ausschließlich um kriegsbezogene Themen, die mit handwerklichem Geschick und hörenswertem Songwriting dem bandinternen Interesse an Kriegen Ausdruck verleihen. Ein weiterer Hinweis auf die vernichtende Macht des Todes sind erheiternde Songtitel wie der des Openers “Slow and Painful Death by Gas”. Die Dominanz von Tremolopicking und die Tonart erinnern nicht selten an eine Mischung aus den wahnsinnigen Riffs, die uns MORBID ANGEL auf der “Altars…” schenkten und der eigenen eher depressiven Note der Kiwis. Der Thrashmetal schlägt immer wieder kleine Breschen durch das deathmetallische Dickicht, über dem Charred Remains´ (so der Stagename des Bassisten/Sängers) Vocals thronen, wie das Antlitz des Schwarzen Todes über einer postapokalyptischen Ruinenlandschaft. Hörenswert sind auch die Songs wie das abschließende “Prisoner of War”, auf dem die Vocals klingen wie der wiederauferstandene Chuck Schuldiner. Eine richtig runde Sache wird die Scheibe, wenn die Gitarre gelungene Wah-Wah-Soli einstreut und man sich leicht an Szenegrößen wie MORBID ANGEL oder SLAYER erinnert fühlt.

Alles in Allem klingt die Scheibe durchaus hörbar und macht neugierig, was das Trio von der Südhalbkugel auf einer LP veranstaltet. Ein netter Happen für zwischendurch quasi, bevor man die ganz triefende Schlachtplatte auftischt.