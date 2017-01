Jetboy

Off Your Rocker

Genre: Rock

Rock Subgenre: Hard Rock

Hard Rock Laufzeit: 30:01

30:01 VÖ: 30. September 2016

30. September 2016 Label: City Of Lights Records

Tja, dann wollen wir mal! Kann ja nicht sein, dass Olivia Jones der einzige bunte Vogel auf der Reeperbahn ist. Der Winter ist ja nicht als Zeitpunkt bekannt, an dem die Hair-Metaller in großen Mengen veröffentlichen, so muss ich unserem Düstermann Tcherno Bill, mal die alten Säcke von JETBOY auf den Hals hetzen. Den ersten Kalauer nehme ich Tcherno schon mal weg, denn “Boys” sind die 1983 gegründeten JETBOY sicher nicht mehr. (den wollte ich tatsächlich bringen. Mist! Anm. v. Tcherno). City Of Lights Records releast die 2010 in den USA veröffentlichte EP 2016 als “European Edition” mit einem Bonustrack. Was sollte man noch wissen? Die 1988 veröffentlichte Debütscheibe „Feel The Shake“ erreichte immerhin Platz 135, was zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich mehr verkaufte LPs bedeutete, als die heutige Nr. 10. (m.E. immerhin eine höhere Platzierung als die Too Fast For Love von MÖTLEY CRÜE)

Start The Battle: JETBOY haben ihren typischen 80er Sound behalten. Große Unterschiede finden sich zwischen den neuen Songs und den drei alten Livestücken nicht. Die Truppe setzt schwer auf Melodie, eingängige Refrains. Die nervige Mundharmonika („Crank it up“) darf nicht fehlen! „Off Your Rocker!“ bedient genau die Fans, die den 80er-Jahre-Hardrock mochten, der ganz eindeutig von AEROSMITH beeinflusst ist. Hin und wieder findet man kleine Einsprengsel von AC/DC in den Songs.

Wer sich fragt, warum JETBOY damals nicht weiter durchgestartet sind, wird auch fix eine Antwort finden. Da wo Stephan Pearcy den Mädels den Kopf verdrehte, W.A.S.P. hatte Blacky Lawless Böller im Schritt hatte und MÖTLEY CRÜE reihenweise Hotelzimmer ins Jenseits beförderten klingen JETBOY harmlos. „Going Down“ lässt zwar das Tanzbein zittern, aber verdammt, wo bleibt der Arschtritt?

Frank Famulla

5 von 9 Punkten

Bill Brother is judging you. JETBOY – ein Kelch des Haarmetals, der an mir während der Ära von Bundeskanzler Kohl vorbeigegangen ist. Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich mir für die erste Doppelreview etwas brutal Abgewracktes aus einem vor Schäbigkeit und Abgewracktheit eh nur so strotzenden Musikgenre gewünscht und erwartet hätte. Stattdessen bekomme ich eine Band, die zwar zu Recht den Legendenstatus nur um wenige Lichtjahre verfehlt, andererseits aber auch nicht dermaßen zum Auslachen einlädt, dass es für hämisches Gelächter im Dunstkreis der Todeskutten reichte. Spätestens als ich mich über die Bandbiographie informiere und auf die Umstände des Todes von Gitarrist Todd Crew im Jahre 1987 aufmerksam werde, vergeht mir das Grinsen irgendwie weitestgehend. Diese Glamheinis sind doch das drogensumpfigste Sternenvolk, das die Drogendealer und Rechtsanwälte dieses Metalweltalls des Nächtens aus dem Bett klingelt.

Das Release bietet drei “neue” Tracks sowie eine handvoll Liveaufnahmen, die so klingen wie die Quintessenz von der “On Parole” von MOTÖRHEAD, aber irgendwie noch simpler. Es ist unterm Strich erstmal ganz einängiger Hardrock mit kreischig, häufig auch versoffenen Vocals. Mehr auch nicht. Tatsächlich gefällt mir die Bluesnote, die sich durch den schmutzigen Rock zu kämpfen im Stande ist, sei es bei den Soli und vereinzelt bei den Riffs. Um den richtigen Arschtritt verpasst zu bekommen, höre ich allerdings weiterhin Stevie Ray Vaughn. Dat is der missing asskick!

JETBOY klingen meines Erachtens so wie JETBOY immer klangen. Was Anfang/Mitte der 80er noch als wildes Rabaukentum durchgehen mochte und im Zuge einer aufstrebenden, immer neue Tentakel ansetzenden, pudernasigen Szene eine gewisse Sogwirkung entwickelt und Gefahr ausgestrahlt haben mag, wirkt eineinhalb Generationen später wie bemühtes Rebellentum, das belastend schwerfällig und klapprig anmutet. Auf der Seite eines großen Internetversandes kostet die Scheibe knapp neun Dollar. Die Scheibe taugt tatsächlich in keiner Weise als Angriffsfläche. Das deprimiert mich. Von daher NULL PUNKTE! Nein, Scherz beiseite. Ist halt nur was für Fans, die den alten Tagen nachhängen und der Mucke auch ohne Substanzkonsum etwas abgewinnen können.

Tcherno Bill

herabhängende 5 von 9 Punkten