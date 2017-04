Endfield

Right To The Top

Genre: Rock

Rock Subgenre: Hard Rock

Laufzeit: 44:43

VÖ: 10. März 2017

Label: CE-Promotion/ Music By Mail/ Cargo Records

CE-Promotion/ Music By Mail/ Cargo Records Webseite: zur Webseite

ENDFIELD? Nie gehört. Und selbst Onkel Google spuckt nicht viel an Informationen aus. Die Suchmaschine wirft mir sogar einen Tippfehler vor und jagt mich zu irgendwelchen Motoradsseiten. Einer der Momente, wo man dann doch mal den „Waschzettel“ runterlädt und schaut, was hinter der Band steckt.

Nun gut, Frontmann der Band ist ein gewisser Glyn Brookmann, der seinerzeit (1998) das Schlagzeug bei der JAN JOSEF LIEFERS BAND und bei PRACTICAL MALFUNCTION bedienen durfte. Letztere sind (so behauptet es zumindest besagter Zettel) den Menschen in Bayern bekannt, da die Truppe dort einige Erfolge erzielt hat. Kann ich mir vorstellen, denn ENDFIELD spielen sehr traditionellen Hardrock, wie er gerne von Bands aus dem süddeutschen Raum gespielt wird. Die Band löste sich auf und Teile von ihr starteten als EXIT ONLY. Der Name sagt mir was, aber ich verbinde ihn nur damit, dass es eine von vielen Bands war, die so klangen. 2011 ertönte dann der Startschuss für ENDFIELD. Die einzelnen Schritte der Bandentstehung lasse ich hier mal weg und komme zur Musik.

Im Prinzip spielen ENDFIELD immer noch diesen typisch süddeutschen Hardrock. Sehr melodisch. Der Gesang steht im Mittelpunkt und hin und wieder kommen leichte britische und amerikanische Elemente in die Songs. Der geneigte Hörer wird mit dieser Mischung zufrieden sein. Keine absoluten Hits, aber auch keine großartigen Stinker. Über die komplette Spielzeit fehlt es mir allerdings etwas die Abwechslung, sodass ich zum Ende der Scheibe nicht mehr so komplett bei der Sache bin.

Den Weg „To The Top“ wird das Album nicht antreten. Für angenehme, gute Unterhaltung sorgt das Album aber auf alle Fälle.