Finsterforst

#Yolo

Loading... Loading...

Genre: Fun Metal

Fun Metal Laufzeit: 33:34

33:34 VÖ: 16. September 2016

16. September 2016 Label: Napalm Records

Napalm Records Webseite: zur Webseite

Wer zum Lachen in den Keller geht bleibt gefälligst da unten und geht nicht zum Plattendealer bzw. klickt nicht beim Onlinehändler seiner Wahl. Wer Blödeleien nicht haben kann und Metal bierernst nimmt, lässt von „#Yolo“ auch besser die Finger.

Wenn man es mal etwas schräger mag und vor allem einer mal mehr mal weniger gelungenen Coverversion nicht abgeneigt ist, dann heißt es zumindest mal reinhorchen. Die EP ist mit 9 Stücken schon fast auf Albumlänge ausgedehnt, deren Herzstück 5 Coverversionen sind. „Wrecking Ball“ vom Ausziehpüppchen Miley Cyrus kling in der metallischen Version schon irgendwie sehr geil! Ich bin ja nicht so der Paganfan, aber doch, das hat was! Auch wenn Michael Jackson gerade in seinem Sarg rotiert, auch die neue „Beat It“ Version hat was. Ich sage es mal so, man merkt, dass die Stücke Qualität haben, die nur durch ein bisschen Power und einer Stromgitarre, die etwas rauer sein darf, herausgekitzelt werden müssen. Mit K.I.Z. kann ich nichts anfangen und die neue Version – nein, gefällt mir nicht wirklich! Kassierer darf man eigentlich nicht covern … aber da noch Bier im Kühlschrank ist, geht das alles noch. Denn watt is datt Schlimmste? „Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist.“ Ob es nun noch einer „Wild Rover“ Version gebraucht hätte, weiß ich nicht … immerhin haben die „lustigen Barden“ uns die „Nordseeküste“ erspart.

„Hangover“ ist nicht die sechste Coverversion, sondern eine Eigenkomposition, die vermutlich den Tag nach „Bottle Gods“ Besäufnis wiederspiegelt. „Auf die 12“ schon zur EM veröffentlicht und „#YOLO“ komplettieren die 42 Minuten … Spaß und gute Laune, die leider hin und wieder ins ganz graue Mittelmaß abrutscht. Naja, die nächste bierseelige Party kommt bestimmt und da könnte man da ja mal „Beat It“, „Wrecking Ball“ oder „Das Schlimmste …“ ertönen lassen und die Gäste zum Mitsingen oder zum Nach-Hause-gehen überreden.