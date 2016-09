Maverick

Big Red

Genre: Rock

Rock Subgenre: Hard Rock

Hard Rock Laufzeit: 42:20

42:20 VÖ: 20. August 2016

20. August 2016 Label: Metalopolis

Uhhh, das ist ein Quantensprung! Der Bandname hing noch im Hinterkopf fest, aber was die Musik betrifft, waren meine Erinnerungen nicht unbedingt positiv behaftet.

Ich habe vor zwei Jahren den Begriff „bieder“ benutzt und gefragt, ob die Band mit angezogener Handbremse gespielt hat oder ob das Debüt etwas zu früh kam. Die Handbremse wurde gelöst und es sind gut zwei Jahre ins Land gezogen. „Big Red“ macht einen wesentlich frischeren Eindruck, als das Vorgängeralbum. Auf der einen Seite bedient sich die nordirische Band wieder bei den alten Helden des amerikanischen Hard Rocks. WINGER, DOKKEN und Co. stehen mehr als einmal Pate, ohne dass „Big Red“ nach einem Plagiat klingt.

Woran liegt es, dass mir das neue Album so viel besser gefällt, als das Debüt, obwohl sich die Grundausrichtung nicht sonderlich unterscheidet? Bei mir ist diese Musik (wie viele andere Genres auch) stimmungsabhängig und bei dem Spätsommer, der uns im Moment noch beglückt, ist lässiger Hard Rock mit coolen Melodien, Mitsingrefrains so richtig nach meinem Geschmack! Außerdem muss ich feststellen, dass die Band langsam an Ausstrahlung gewinnt. So gibt es zehn Rocknummern, die keine große Überraschung bieten, aber den geneigten Fan genau dort berühren, wo es sein muss. Am Ende meistern die Nordiren auch noch die Königsdisziplin. Die gefühlvolle Ballade, wirkt weder kitschig noch ist sie Füllmaterial, im Gegenteil sorgt sie für Gänsehaut.

Wie erwähnt haben MAVERICK einen Quantensprung hingelegt. Konnte die Band sich 2014 noch so eben im Mittelfeld (4 Punkte) halten, so kratzt man diesmal an den Top 3 Punktzahlen. Ein wenig fehlt aber noch.