Crobot

Welcome To Fat City

Genre: Rock

Rock Subgenre: Hard Rock

Hard Rock Laufzeit: 45:55

VÖ: 23. September 2016

Label: Nuclear Blast

Da ist er nun, der erwartete Drittling der Jungs aus Pottsville, Pennsylvania. Jung, frisch und schon so hochgehandelt. Mit dem in Eigenregie aufgenommenen „The Legend of the Spacebornkiller“ erspielte man sich Vorschusslorbeeren, die auf dem Europa-Debüt nicht immer zutrafen. „Something Supernatural“ überzeugte die Freunde des Vintage Rocks, musste sich – wie einige andere Bands des Genres auch – die Kritik gefallen lassen etwas zu gleichförmig zu sein.

2 Jahre und viele, viele Gigs später, heißen uns die Jungspunde „Willkommen in Fat City“. So richtig wohl fühlt man sich hier jedoch nur wenn man seinen Vintage Rock richtig schön dreckig, speckig und staubig mag. Ein Pluspunkt für die Scheibe. Das wirkt durchaus roh und trotzdem authentisch. Wie gehabt fließen Blues und Funk, ein bisschen Southern Rock ein und hin und wieder weht ein Hauch von Alternative/Grunge der 90er durch die gute Stube. Klingt abwechslungsreich, ist es aber leider über die gesamte Spielzeit nicht. Ähnlich wie die zeitnah erschienene ALTER BRIDGE-Scheibe schleicht sich bei mir das Gefühl ein, dass ich abschalte und die Musik nur noch nebenbei vor sich hindudelt. Trotz der Fähigkeiten, die man der Band nicht absprechen kann und trotz der Energie, die die Platte hat, fehlt etwas. Das Etwas, das einen bei der Stange hält. Dieser Aha-Effekt. Möglicherweise sehen es bedingungslose Alternative-Rock/Vintage-Rock-Fans anders, aber für mich wird es spätestens nach der ersten Hälfte der Platte zu zäh.

CROBOT ist etwas für diejenigen, die den 90er Shoegazern nachtrauern, die meinen jede Vintage-Scheibe haben zu müssen oder Leute, die aus welchen Gründen auch immer noch nicht genug haben. Die Vorschusslorbeeren sind im Fall CROBOT wohl leider ein Klotz am Bein. Der Rezensent kann sich davon nicht freimachen und so wird die Erwartung etwas enttäuscht. Dennoch guter Durchschnitt.