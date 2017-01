Grave Digger

Healed by Metal

Genre: Heavy Metal

13. Januar 2017 Label: Napalm Records

Irgendwie hat man bei einigen Bands das Gefühl, dass sie ihre Scheiben immer zur gleichen Zeit rausbringen. Der Januar ist der Monat, der GRAVE DIGGER angestammt zu sein scheint. Das Gefühl trügt natürlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Konzerte zur neuen Scheibe lagen bei den letzten Veröffentlichungen immer am Jahresanfang und nicht selten musste man durch Schneemassen fahren, um zum Konzert zu gelangen. Ja, die Headbanger in Süddeutschland, lachen über unser bisschen Puderzucker, der mittlerweile sogar bei uns im Pott weiß ist und liegen bleibt!

Die Vorab-Single ließ Großes erwarten und das obwohl die Vorgängerscheibe „Return Of The Reaper“ ein richtig fettes Teil war. Besagter Vorab-Track „Healed By Metal“ ist dann Opener und Titelsong in einem. Auch wenn strenge Kritiker anmerken werden, dass der Song typisch ist, so fügen sich die Einzelteile so zusammen, sodass ich feststellen muss, dass es sich hier um einen richtig guten Song in der langen Diskographie der Band handelt.

Es sind die Kleinigkeiten, die man nicht beschreiben kann, die man jedoch fühlt, wenn man den Song hört, die ihn von vielen anderen des Albums abhebt. Nicht falsch verstehen, ich halte „Healed By Metal“ für ein gutes Album, aber eben nur „gut“ nicht herausragend. Woran liegt das? Es liegt an Stücken wie z.B. „Lawbreaker“. Nennt es Füllmaterial oder auf Sicherheit ausgelegte Stücke, die wir auch bei vielen anderen der alten Heroen immer wieder finden. Das was ich schon einmal in einem U.D.O.-Review erwähnt habe trifft auch hier zu. Im Prinzip wird im Refrain das eine Wort durch ein anderes ersetzt, der Rest wird drumherum gebastelt. Es entsteht nicht direkt ein Rip-Off, aber man hat als Fan das Gefühl, dass man den Song schon kennt. Bei zehn Songs des Albums zerren zwei solcher Füller schon ein wenig an der Bewertung. Während ich das Album nun zum wiederholten Mal höre, pendele ich zwischen leicht euphorischer Zufriedenheit („Free Forever“, „Call For War“)und dem Gefühl, dass bei dem ein oder anderen Song etwas mehr drin gewesen wäre („The Hangman´s Eye“ ).

Kommen wir zum Schluss! Ja, die Fans der Band werden zufrieden sein. Sie bekommen 100% GRAVE DIGGER mit der dazugehörigen Qualität nicht weniger, aber eben auch nur teilweise mehr. Noch gut!