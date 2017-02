Lancer

Mastery

Loading... Loading...

Genre: Heavy Metal

Heavy Metal Laufzeit: 44:02

44:02 VÖ: 13. Januar 2017

13. Januar 2017 Label: Nuclear Blast

Nuclear Blast Webseite: zur Webseite

Ich müsste es doch eigentlich wissen, denn ich habe schon mehr als eine Scheibe der Schweden zum Besprechen gehabt. Trotzdem kommt erst der große Kloß im Hals, bevor mir einfällt, dass die Schweden nichts mit einer Band ähnlichen Namens zu tun haben.

Bislang musste ich feststellen, dass die Musik LANCERs eigentlich Hand und Fuß hat, aber zu längerer Heavy-Rotation hat es bislang nicht gereicht. Wird es diesmal anders? Punkt 1, der gerupfte Strauß der ersten beiden LP-Cover ist weg. Ob das neue Coverartwork mit einer Medusa so viel glücklicher ist, weiß ich nicht. Irgendwie hatte ich beim ersten Blick leichte Assoziationen zu GAMMA RAY oder die mittlerweile eher unbekannteren MIND ODYSSEY. Nimmt man nun noch HAMMERFALL dazu (mit denen die Truppe 2016 auf Tour war) und HELLOWEEN zu Glanztagen, ist die stilistische Bandbreite gut abgedeckt.

Keine Symphonic-Einlagen, kein Schmalz und auch keine übermäßig klebrigen Bombasteinlagen. In dem Punkt kann „Mastery“ überzeugen. Die Schweden schaffen es Ohrwurmmelodien zu basteln und Frontmann Isak Stenvall macht einen richtig geilen Job. Im Bereich Sing-Along-Refrains und „Happy-Halloween-Gedächtnis-Songs“ hält man sich zurück. Das ist auf der einen Seite sehr schön, denn wenn man das nicht beherrscht geht es fies nach hinten los. Mir gefallen LANCER immer dann besonders gut, wenn sie in Richtung des alten Melodic Speed Metals laufen, der ja vom europäischen Power Metal geschluckt wurde. Nehmen LANCER den Fuß vom Gas werden die Songs etwas beliebiger und ich erwische mich dabei, wie die Konzentration flöten geht. Schade, hier müssen die Schweden noch an sich arbeiten.

Nuclear Blast hat mit LANCER eine absolut talentierte Band unter Vertrag genommen, die jedoch auch nach dem dritten Album noch kleine bis mittlere Schwachpunkte hat. Die eher schwachen Mid-Tempo-Songs sorgen dafür, dass ich „Mastery“ nicht im oberen Drittel ansiedeln möchte, aber sie sind nah an einer guten Scheibe.