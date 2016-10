King Kongs Deoroller

Im Zeichen des Affen

Genre: Rock

Rock Subgenre: Punk Rock

Punk Rock Laufzeit: 42:55

42:55 VÖ: 07. Oktober 2016

07. Oktober 2016 Label: Anti-Transpirant Records

Anti-Transpirant Records Webseite: zur Webseite

DIE TOTEN HOSEN, ABSTÜRZENDE BRIEFTAUBEN, DIE GOLDENEN ZITRONEN, URLAUB IM ROLLSTUHL oder HIRSCHE NICHT AUF´S SOFA, die humoristische Kreativität einiger Punkbands der 80er und 90er Jahre schien kaum Grenzen zu kennen. Manchmal schaute man etwas traurig in die Vergangenheit. Keine Band hatte mehr die Ideen oder den Mut sich einen so bekloppten Namen zuzulegen. Tataaaa! KING KONGS DEOROLLER … da muss man schon einige alkoholische Getränke intus gehabt haben, um auf so einen Namen zu kommen.

„Im Zeichen des Affen“ ist das zweite Werk der Spaßrocker, die wie eine softe J.B.O. Version oder eine harte RODGAU MONOTONES, ERSTE ALLGEMEINE VERUNSICHERUNG Mischung klingen. Die Richtung der Truppe ist klar. Sie wollen, dass eure Party in Schwung kommt. Da wo sich J.B.O. in letzter Zeit öfter den Vorwurf gefallen lassen mussten, dass sie „gekünzelt“ witzig sind, hat man bei KKDR nicht den Eindruck der Aufgesetztheit. Neben den klassischen Partythemen wie Sex, Alk und Feiern, denkt man auch gerne mal etwas weiter und verpackt es in einer schwungvollen Melodien mit humorvollem Text. „Chronischer Hirnfasching“ – es geht mir nicht mehr aus dem Kopf und die Homage an Lemmy sorgen dafür, dass KKDR nicht nur als Blödelbarden rumkaspern. Bei „Mit meinen Augen“ habe ich zwar tendenziell das Gefühl bei PUR gelandet zu sein … aber gut, hin und wieder muss man auch persönliche Erlebnisse in Songs verarbeiten. „Zu alt für Rock ´n´ Roll” spricht wohl allen aus dem Herzen die schon die große 4 vorne stehen haben und trotzdem noch den Rock ´n´Roll Lifestyle führen wollen, selbst wenn nach der Partynacht 2 Tage gebraucht werden, bis der Akku wieder voll ist. Die überarbeitete Version der NORMAHL-Coverversion „Fraggles“ ist okay, aber besser als das Original geht ja auch kaum.

Wenn ihr es also nicht so ganz hart braucht, wenn es auch mal Rock und nicht nur Metal sein darf, dann solltet ihr auf jeden Fall reinhorchen. Sonst stellt ihr irgendwann fest „Es ist ein Scheißgefühl, wenn man die Party verpasst“. Coole Scheibe, die aber leider den ein oder anderen Aussetzer hat.