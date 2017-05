Life Of Agony

A Place Where There´s No More Pain

Genre: Rock

Rock Subgenre: Punk Rock

Punk Rock Laufzeit: 42:05

42:05 VÖ: 28. April 2017

28. April 2017 Label: Napalm Records

Napalm Records Webseite: zur Webseite

“River Runs Red” lief (und läuft) bei mir immer noch rauf und runter. Für mich immer noch eines der Knalleralben dieses Genres, weil es der Band damals halt gelungen ist, so eine kleine, eigne Nische zu finden. Nachdem man sich in den vergangenen Jahren mal wieder auf diversen Bühnen der Summerfestivals rumgetrieben hat, schien es an der Zeit zu sein, mal wieder eine Konserve in die Plattenläden zu bringen.

Mist, wie bekomme ich den Dreh? Ich muss zugeben ich bin enttäuscht. Da fehlt was, irgendwas funktioniert da nicht. Der Opener rennt komplett an mir vorbei. „Right This Wrong“ klingt als hätte man den „River Runs Red“ den Nerv oder den Stecker gezogen. Da wo früher Verzweiflung auf Wut traf, trifft heute Verzweiflung auf elendiges Rumgejammer „Mimimi, man hat mir mein Spielzeug weggenommen!“ Alter, wo ist eure Wut geblieben, in was für einer Welt leben wir? Arsch hoch und mit der Faust auf den Tisch hauen! Beim Titelsong sind die Gitarren zwar etwas weiter im Vordergrund, aber … Alter, mach die Handbremse los. Der erste Song, wo ich so ein wenig das Gefühl habe, dass ich es hier wirklich mit LIFE OF AGONY zu tun habe, ist „A New Low“ davon will ich mehr. Auch wenn man vorher schon dabei war, das Gehör so langsam auf Unterhaltungsmodus zu stellen. Hier wird man aufmerksam, hier saust nach dem „melancholischen“ Part die besagte Faust auf die Tischplatte und zerlegt diese in mindestens zwei Teile. Das war es aber auch schon fast wieder. Insgesamt muss ich sagen, ist mir auf diese Comeback Scheibe zu wenig Stoner Rock, zu wenig der Hardcore-Elemente, die noch beim Debüt vertreten waren und zu viel Grunge-Gejammer.

Schade. Außer des erwähnten Songs finde ich die Scheibe langweilig. Wenn ich daran denke, was diese Band mal drauf hatte, dann bin ich kurz davor meine Faust auf meinen Tisch niedersausen zulassen und die gute Marmorplatte in zwei oder mehr Teile zu zerlegen. Ein Song, der die Scheibe vor dem Desaster rettet.