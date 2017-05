Liv Sin

Genre: Heavy Metal

Heavy Metal Laufzeit: 45:13

45:13 VÖ: 28. April 2017

28. April 2017 Label: Despotz Records

Ja, ich habe SISTER SIN geliebt. Vor allem „Switchblade Seranade“ und die letzte Scheibe „Black Lotus“ haben es mir angetan. Die beiden Scheiben bilden sozusagen die Sleaze-Klammer um die Metalphase. „True Sound of the Underground“ hatte noch gute Songs. Mit der Ausrichtung von „Now And Forever“ hatte ich so ein wenig meine Probleme.

Nun ist Frau Jagrell also auf Solopfaden unterwegs. Man durfte gespannt sein, was das einstige „Sleazegirl“ von Sleazemetal.com (müsst ihr nicht mehr nachsehen, die Seite ist leider offline) jetzt machen möchte. Es geht eindeutig in die Heavy-Metal-Richtung. Die bekanntermaßen bei Liv hoch im Kurs stehenden ACCEPT und JUDAS PRIEST stehen bei dem Album deutlich Pate. Und obwohl ich eigentlich diese Musik liebe, zündet „Follow Me“ nicht wirklich. Die Scheibe ist nicht wirklich viel härter als „Black Lotus“ und, auch wenn die Songs nicht wirklich quer ins Ohr gehen, fehlen die Hooklines, die „Black Lotus“ oder „Switchblade Seranade“ zu absoluten Granaten gemacht haben.

Ich weiß wirklich nicht, was ich von dem Album halten soll. Es ist schöne Unterhaltung, aber mir fehlen die Songs, die einen mitreißen können. Songs, die man nicht wieder aus dem Ohr bekommt. Schade, nur gutes Mittelmaß.