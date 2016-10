AlmaH

E.O.V.

Genre: Heavy Metal

Heavy Metal Laufzeit: 51:20

VÖ: 23. September 2016

Label: Pride & Joy Music

Pride & Joy Music Webseite: zur Webseite

ALMAH? Nie gehört. Dabei ist es schon das fünfte Album der Brasilianer. Angeführt vom ehemaligen ANGRA-Sänger EDU FALASCHI versuchen sich ALMAH erneut darin von der Szene wahrgenommen zu werden. Man muss feststellen, dass nahezu alle Projekte, neue Bands, die aus den Formationen VIPER BRASIL / ANGRA hervorgegangen sind, nie so richtig durchgestartet sind. Wie gesagt, bislang sind ALMAH an mir vorbeigegangen, was ich auch nicht verwunderlich finde, denn hinter dem Namen hätte ich niemals Musik erwartet, die mir gefallen könnte.

Damit ist die Katze aus dem Sack! „E.O.V.“ gefällt mir. Zwar muss man auf Blastparts und Melodic-Speed-Parts verzichten, aber ALMAH heben sich deutlich vom modernen mit Keyboards zugekleisterten Powermetal ab. Sie segeln ganz eindeutig im Fahrwasser von ANGRA, und wenn man diese erwähnt, muss man natürlich auch HELLOWEEN zu Zeiten von “Keeper…” erwähnen. Nein, ich erwarte heute kein neues „Angel Cry“, kein „Rebirth“ und schon gar keine “Keeper…”-Neuauflage. Aber die Zutaten auf „E.O.V.“ stimmen. Melodien, die ins Ohr gehen, melodische Soli, die den Song auflockern und nicht aufplustern. FALASCHI und seinen Jungs gelingt hier der hervorragende Mittelweg zwischen Progressive und Melodic Metal. Wie schon angedeutet, ist nicht alles Gold auf der Scheibe. Die ein oder andere Länge muss man schon mal einstecken und „Klimperattaken“ wie bei „Pleased To Meet You“ hätte man sich auch durchaus verkneifen können.

„E.O.V.“ ist ein cooles Album, das gut ins Ohr geht, aber leider die ein oder andere Länge hat. Trotzdem findet man den sagenumwobenen roten Faden, sodass man ohne Probleme durch das Album gleitet.