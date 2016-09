Crystal Ball

Deja Voodoo

Genre: Heavy Metal

Heavy Metal Laufzeit: 47:00

47:00 VÖ: 02. September 2016

02. September 2016 Label: Massacre Records

Massacre Records

Der Wandel ist nun endgültig vollzogen. Waren die Schweizer mit Mark Sweeney immer auf „Razors Edge“ zwischen Melodic Hard Rock und Melodic Metal, so muss man nun feststellen, dass die Band eindeutig in der Melodic Metal Ecke bleibt. So wie es sich schon auf „Liferider“ andeutete.

Wo Sweeney eher für den amerikanischen Hardrock-Einschlag sorgte, ist Steven Mageney eher der Metalsänger. Was hat sich nicht geändert? CRYSTAL BALL lieben noch immer den Sound der 80er, ohne dabei auf die Ebene einer blanken abrutschen. Die Band macht es uns einfach. Mit dem Titeltrack, der auch gleichzeitig die erste Single-/Videoauskopplung ist namens „Deja Voodoo“ und dem zweiten Stück „Director´s Cut“ gleitet man förmlich in das Album. Das ist ein Start, bei dem man sich als Band schon ziemlich anstrengen muss, um die Euphorie, die sich beim geneigten Hörer einstellt, komplett zu zerstören. Die Melodien fräsen sich ins Hirn. Legt man die Scheibe später wieder auf, ist sie sofort wieder präsent. Coole Refrains. Passt!

Bei den beiden folgenden Stücken greift man, meiner Meinung nach, etwas zu tief in die 80er-Jahre Keyboardkiste und auch die Refrains sitzen nicht so hundertprozentig. Nicht wirklich schlecht, aber halt nicht der hohe Standard, den die ersten beiden Stücke gesetzt haben. Stefan Kaufmann, hat sich nicht nur hinter die Regler gesetzt, sondern auch ein paar Backing Vocals eingesungen und ein paar Töne seines Gitarrenspiels wurden auch noch mit auf den Silberling gepackt. Vielleicht ist es Einbildung. Man kennt es ja, kaum weiß man, wer da involviert ist, schon meint man … aber ich habe das Gefühl manchmal an ACCEPT erinnert zu werden. Steven hat zwar nicht so eine rostige Kreissäge wie Udo, aber irgendwie. „Home Again“ mit Dirkschneiders Gesang und es wäre ein Werk von ACCEPT kurz vor dem Sängerwechsel zu David Reece. Mit dem etwas orientalisch angehauchtem „To Freedom And Progress“ gelingt dem Fünfer dann nochmal ein richtig cooles Stück europäischer Rockgeschichte!

„Deja Voodoo“ ist ein richtig gutes Melodic-Metal-Album geworden. Die Kombination aus Härte, Druck, Melodie passt. Ist „HELLvetia“ für mich immer noch das Album, sas am meisten gute Laune macht und „Time Walker“ das vielleicht musikalisch beste Album der Band, so haben wir hier die vielleicht ideale Mischung. Fans zugreifen!