Sonata Arctica

The Ninth Hour

Genre: Power Metal

Power Metal Laufzeit: 62:04

62:04 VÖ: 07. Oktober 2016

07. Oktober 2016 Label: Nuclear Blast

Noch so eine Band, die mir aus unverständlichen Gründen gar nichts gegeben hat. Einfach vorbeigerauscht, die Phase als SONATA ARCTICA das große neue Ding waren. Irgendwie waren die Finnen bei mir immer der Prototyp von Band, die alles spielen, nur eben NICHT Power Metal. Viel mehr gehörte die Band für mich eher in den Sektor Melodic Metal. Für meine Ohren war das Songmaterial zu keyboardüberfrachtet.

Egal, ob die Band mir nun gefallen hat oder nicht, der Stern stieg auf, schien hell und hatte durchaus das Potential längere Zeit hell zu erstrahlen. Hat nicht so wirklich geklappt. Der Name SONATA ARCTICA hat noch einen Klang und die Band eine Bekanntheit, aber an die Spitze der Szene sind sie nie gelangt. Vielleicht lag es daran, dass sich die Band immer weiter von ihrem eigentlichen Sound entfernte.

Jetzt also Album Nr. 9 (die Neuauflage des Debüts nicht mitgerechnet). Der Anfang des Albums stellt sich für mich als Mischung aus 80er Jahre Keyboardpop/PopRock mit dem Riffing diverser 80er Jahre Melodic Speed Metal Kombos dar. Mal ist das Ergebnis, wie beim Opener „Closer to an Animal“, komplexer und verzichtet auf großartige Refrains. Manchmal bekommt man die Melodie so ins Ohr geblasen, dass man sie nicht wieder herauszubekommen ist. Ich muss zugeben, dass mir „Life“ und „Fairytale“ anfangs sehr gut gefallen, dass ich nach mehrfachem Hören aber einen gewissen Sättigungsgrad erreicht habe. Lässt man das Album sacken und hört mal ein paar Tage „Fairytale“ nicht, ist der Charme des Songs wieder da.

„We Are What We Are“ bringt das Schiff dann auf einen anderen Kurs. Atmosphärisch aufgeladen und mit Bombast vollgestopft fühle ich mich an TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, nur ohne Weihnachtsbaum, erinnert. Ich schwanke zwischen Gänsehaut und Langeweile. Nee, das ist nicht der Song, den ich regelmäßig hören möchte. Fahrt nimmt das Album mit den nächsten Songs nicht auf, immerhin überzeugt der Gesang bei „Among The Shooting Stars“ auf ganzer Linie! Ganz starke Leistung, die den Song aus dem Mittelmaß reißt. Auch wenn mich persönlich „Fly, Navigate, Communicate“ nicht wirklich berührt, muss ich objektiv zugeben, dass SONATA ARCTICA hier einen richtig guten Song komponiert haben. Alles in Allem fällt die Scheibe m.E. ein wenig ab. Zu viele langsame Songs oder Songteile und zu viel Bombast.

Wie zuvor werde ich mit SONATA ARCTICA nicht warm, auch wenn mir, vor allem im ersten Teil der Scheibe, einige Songs gefallen. Ich denke, dass „The Ninth Hour“ auch die Fans der Band ziemlich spalten wird. Vor allem die bombastischen Teile dürften bei einigen Hörern schnell den Nebeneffekt von Zuckerguss haben.