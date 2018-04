Memoriam

The Silent Vigil

Genre: Death Metal

Death Metal Subgenre: Old School Death Metal

Old School Death Metal Laufzeit: 49:26

49:26 VÖ: 23. März 2018

23. März 2018 Label: Nuclear Blast

Nuclear Blast Webseite: zur Webseite

Auf den ersten Blick wirkt die Platte wie qualitativ hochwertier und makelloser Todesstahl. Das Coverartwork von Dan Seagrave lässt die Hoffnung aufkeimen, dass hier ein moderner Klassiker auf mich wartet. Ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Die Produktion ist auf professionellem Level, was anderes sollte man von Nuclear Blast Releases erwarten. Handwerklich darf man von den Musikern auch keine ulkigen Fuck-Ups erwarten.

Wenn wir uns die Geschichte mal bei Tageslicht und nüchtern anhören wirkt das schon ein bisschen uninteressanter, um nicht zu sagen langweilig. Das Problem kann man nur schwer so in Worte fassen, dass es objektiv und gleichzeitig verständlich bleibt, aber beim Versuch zu erklären, was auf dieser Platte schiefläuft, muss man auf das Songwriting eingehen. Im Opener wartet ein geiles, an Bolt Thrower erinnerndes Hauptriff, aber irgendwie nimmt der Song keine Fahrt auf. Dieses Phänomen setzt sich in den restlichen Songs fort. Cooles Riff, das einen richtig anfickt, und aus nicht nachvollziehbaren Gründen isoliert stehenbleibt, ganz so als hätte das Quartett aufgehört zu komponieren oder gemerkt, dass der Song bei einer vernünftigen Struktur zu metal werden könnte. Spätestens wenn man Bolt Thrower als Maß anlegt, dürfte kaum irgendein Maniac auch nur ansatzweise zufriedengestellt werden.

Dat ist zu wenig für eine wirklich gute Platte – oder etwas weniger diplomatisch gesagt: Nicht schlecht.