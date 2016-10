Meshuggah

The Violent Sleep Of Reason

Genre: Extreme Metal

Ganz schlechte Idee, Frank! Wie kann man nur so bescheuert sein und die neue MESHUGGAH zum ersten Probehören mit ins Auto zu nehmen? Es sei denn, man möchte irgendwann seinen Vordermann von der Straße schießen.

Musikrichtung: Extreme Metal! Es gibt nicht viele Bands, die sich so ein Logo auf die Fahne schreiben dürfen und das obwohl es sicherlich härtere, fiesere, gemeinere oder progressivere Bands gibt. MESHUGGAH sind extrem – sie packen das alles zusammen und lassen dir diesen „Brei“ aus Klängen, die selbst der Unmusikalischste als absolutes Können erkennen wird, aus einem 100-l-Eimer auf die Schädeldecke niederprasseln. Friss oder stirb! Lass dich drauf ein oder lauf weg so lange du noch kannst! MESHUGGA bleiben einzigartig und gehören damit zu den Bands, die sich keiner riesigen Hörerschaft erschließen. Wie früher bei WATCHTOWER, HOLY MOSES, MEKONG DELTA und einigen weiteren Kombos, hatte ich lange keine große Lust mich auf die Frickelei einzulassen. Wo ist mein roter Faden? Wo ist die Melodie, die mich dazu bringt, die Scheibe erneut einzulegen? Nirgends! Gibt es nicht, die Scheibe erreicht die Hörer dadurch, dass sie sie fordert. Es lässt mir keine Ruhe, hinter das Geheimnis zu kommen, diesem zerstückelten Soundbrei die Essenz zu entlocken. Es ist nicht wie bei FATES WARNING, dass man einen Happen gereicht bekommt, der einen als Hörer ins Album hineinzieht. Nein, es heißt “Mach es selber.”

Bisher habe ich mich MESHUGGAH gegenüber immer verschlossen. Diesmal hat die Neugier gesiegt und auch wenn ich immer wieder wie der berühmte Ochse, der vor dem noch berühmteren Berge stehe, muss ich sagen, dass mich „The Violent Sleep Of Reason“ fasziniert. Etwas drängt mich immer wieder dazu das Album erneut aufzulegen, selbst wenn mir schon nach 2 Songs klar wird, dass ich die 59 Minuten nicht durchstehen und irgendwann verzweifelt aufgeben werde.

Wie bewertet man so eine Scheibe. Der Only-Hausfrauenrock-Hörer hat keine Chance und wird die Scheibe gnadenlos zerreißen. Frickelfetischisten werden sich die Finger lecken. Ich erinnere mich an den Morbid Angel Aufnäher „Extreme Music For Extreme People“, und selten hat ein Spruch so gut gepasst wie zu dieser Band und dieser Scheibe. Auch wenn man mir gesagt hat, dass die Band es noch extremer kann. Bei mir siegt die Faszination.