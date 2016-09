King 810

La Petite Mort Or A Conversation With God

Genre: Experimental Metal

Experimental Metal Laufzeit: 1:01:31

1:01:31 VÖ: 16. September 2016

16. September 2016 Label: Roadrunner

Roadrunner Webseite: zur Webseite

KING 810 melden sich mit ihrem neuen Album “La Petite Mort Or A Conversation With God” zurück und lassen den Hörer mit angespannter Aggressivität zurück. So ist es zumindest bei mir der Fall. Ich habe mir das Album mehrfach angehört und das Album ließ mich immer mit einer Aggressivität im Raum stehen, dass ich am liebsten etwas demoliert hätte.

Bereits nach dem ersten Album empfand ich diese Band schon als sehr interessant. Sie erinnerten mich an frühe SLIPKNOT Stücke, hatten aber noch viel Luft nach oben. Doch meiner Meinung nach ist bei “La Petite Mort Or A Conversatino With God” noch viel mehr Luft nach oben. In dieser guten Stunde sucht man vergebens nach der Erlösung der bereits erwähnten Anspannung. Durch den Sprechgesang, bei dem man fast glauben möchte, dass er nie endet und die Pre-Breakdown-Passagen, die einen ein aufs andere Mal foltern machen dieses Album zu einem schwer verdaulichen Broken.

Für meinen Geschmack fehlt dem Album einiges, um sich dauerhaft in meinen Player wieder zu finden. Jedoch scheinen andere Personen das Album zu feiern. Für mich jedoch bleibt es leider eine Enttäuschung.

Tracklist:

01. Heavy Lies the Crown

02. Alpha & Omega

03. Give My People Back

04. Vendettas

05. Black Swan

06. The Trauma Model

07. La Petite Mort

08. I Ain’t Goin Back Again

09. War Time (feat. Trick Trick)

10. Life’s Not Enough

11. Me & Maxime

12. Wolves Run Together

13. A Conversation With God