Overkill

The Grinding Wheel

Loading... Loading...

Genre: Thrash Metal

Thrash Metal Laufzeit: 60:12

60:12 VÖ: 10. Februar 2017

10. Februar 2017 Label: Nuclear Blast

“Ironbound” war der fast nicht mehr erwartete Überhammer, der mittlerweile auch schon wieder 7 Jahre auf dem Buckel hat. Danach scheiden sich die Geister. Während die einen von einer weiterhin hohen Qualität reden, einige meinen sogar, dass sich die Band sogar gesteigert habe, reden die anderen von Stagnation.

Stagnation? Also, ich sag es mal so. Ich war von „Electric Eye“ zunächst sehr, von „White Devil Armory“ etwas weniger angetan. Coole Alben, typisch OVERKILL, aber ich muss zugeben, dass ich im Falle eines Falles dann doch eher zur „Ironbound“ oder den alten Klassikern gegriffen habe. Irgendwie fühle ich mich grade in die 2000er zurückversetzt, als ich die OVERKILL-Alben wohlwollend zur Kenntnis genommen habe, die aber nicht so richtig gezündet haben.Wenn ich so zurückdenke, weiß ich nicht wann ich zuletzt „Killbox 13“, „ReliXIV“ oder all die anderen Schinken zuletzt gehört habe.

Kommen wir zum neuen Album. Obwohl im Prinzip alles okay ist, zündet die Scheibe bei mir nur bedingt. Verni und Blitz sind zwar noch in Hochform, aber mir sind die Songs zu lang. Die Stücke ufern aus und die Instrumentalparts in den Songs hätten, meiner Meinung nach, etwas kürzer und knackiger sein können. Das sind lauter Kleinigkeiten, die am Ende dafür sorgen, dass ich kaum Zugang zur Scheibe finde. Für mich ist das Album eine Berg- und Talfahrt! Grade noch freue ich mich über einen tollen Riff, da sorgt ein in die Länge gezogener Instrumentalpart dafür, dass ich abschalte. Wie ich in der Einleitung schon angemerkt habe, ist das Geschmackssache. Derjenige, der den Weg der „Ironbound“-Nachfolger begeistert mitgegangen ist und Spaß an ausufernden Stücken hat, die gerne auch mal an der 8-Minuten-Marke knabbern, werden an „The Grinding Wheel“ ihren Spaß haben. Die Anderen bekommen eine etwas härtere Nuss zu knacken, denn richtig hängengeblieben ist bei mir auch nach dem fünften Durchgang noch nichts.