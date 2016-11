Hammerfall

Built To Last

Genre: Power Metal

Power Metal

47:20

04. November 2016 Label: Napalm Records

Das Musikerleben und das Leben als Heavy-Metal-Band ist manchmal merkwürdig. Ich kann mir gut vorstellen, dass die HAMMERFALL-Jungs manchmal nicht mehr wissen was los ist! Kometenhafter Aufstieg und Lob von allen Seiten. Wie immer ruft Erfolg die Neider auf den Plan und schwupps brandet der Shitstorm auf. „Tralala Melodie“, „Zuviel von …“ und so weiter. Also fasst sich die Band ein Herz, versucht die Entwicklung und erntet von einem Großteil der Schreiber Lob (Infected), die Fans der Band fangen jedoch an zu meutern also Kehrtwende und zurück zu alten Tugenden. [(r)Evolution] sollte die Fans zufriedenstellen. Jetzt also „Built To Last“.

Eins schon mal vorweg. Mit „Built To Last“ wird die Band noch nicht wieder auf den Olymp steigen, es scheint eher der beschwerliche Weg die einstigen Fans wieder zu versöhnen. Das gelingt zunächst ganz ordentlich! Mit „Bring It!“ geht es mit einem typischen HAMMERFALL-Uptempo-Stück in die Vollen. „Hammer High“ – klar, typischer geht es nicht, der HAMMERFALL-Fan früherer Tage wischt sich genussvoll den Mund ab. Bis zur Ballade „Twillight Princess“ bin ich mit dem Album mehr als nur zufrieden. Balladen sind von Natur aus so eine Sache an der sich die Szene scheidet, aber danach kommt es irgendwie zum Bruch. Natürlich sind die Trademarks noch da, aber irgendwie scheint der Flow verloren. Es wirkt erzwungen, gewollt und mit dem Brecheisen bearbeitet. „Stormbreaker“ und der Titeltrack „Built To Last“ haben noch richtig gute Ansätze, aber unerklärlicherweise wollen die Songs nicht richtig auf den Punkt kommen. Bei „Star Of Home“ verzettelt man sich ein wenig. Ein Fingerzeig? Am Anfang bringt man das, was der Fan möchte, im zweiten Teil des Albums nimmt man das Herz dann doch nochmal in beide Hände und wagt das ein oder andere Experiment. Neben den klassischen Trademarks wählt die Band nicht nur die ganz klare Linie, sondern wirkt etwas verspielter.

Ihr merkt, ich weiß nicht so recht, ob ich die Scheibe, wie sagt man so schön „Am Kopf oder am Arsch“ habe. Auch die Stücke, die mich nicht sofort packen, haben etwas, das mich dann doch zufriedenstellt. Ich glaube das trifft es am besten. Das Album stellt mich zufrieden und wird auch die meisten alten Anhänger zufriedenstellen. An die Glanztage kommen die Schweden aber nicht mehr heran.