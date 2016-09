Sabaton

The Last Stand

Genre: Power Metal

Power Metal

45:53

19. August 2016

Nach “Heroes” habe ich mich mit SABATON ziemlich schwer getan. Bis „Art Of War“ mochte ich die Alben der Band, danach schlich sich der Stillstand ein. Mich erinnerte das so ein wenig an die Entwicklung, wie sie seiner Zeit RUNNING WILD durchmachten. Die Alben waren nicht wirklich schlecht, aber so wirklich gezündet haben sie auch nicht. Bei Rolf und seinen Piraten war es dann „Black Hand Inn“, das die Band aus dem Schlaf gerissen hat. Eine solche Entwicklung habe ich beim neuen Album aus dem Hause SABATON nicht erwartet.

Wie schon erwähnt konnte mich „Heroes“ nicht wirklich begeistern und ich glaube die Scheibe keine fünfmal gehört zu haben. Der Überknaller ist „The Last Stand“ nicht und wer erwartet hat, dass die Band wieder etwas mehr auf Gitarren setzen würde, sieht sich auch hier getäuscht. Trotzdem gefällt mir „The Last Stand“ besser. Ich weiß nicht, ob die Songs an sich wieder griffiger sind, oder ob ich bei „Heroes“ einfach etwas übersättigt war. Ich habe kein Bedürfnis die Band weiter in den Himmel zu heben, getreu der Maxime „Wer sich so weit hochgearbeitet hat, dem muss man Respekt zollen.”. Außerdem liegt es mir fern zu erklären, dass SABATON nicht “true” sind, und dass sie Schlager-Metal oder sonstwas veranstalten, der einzig und allein auf Massenkompatibilität ausgerichtet ist. Denjenigen, die das behaupten, kann ich nur die Frage stellen „Wenn es so einfach wäre populär zu werden und erfolgreich zu sein, warum machen es dann nicht mehr Bands?“ Klar, es sind alles Idealisten, die Metal nur aus Liebe zur Szene spielen. BULLSHIT! „The Last Stand“ liegt dazwischen. Ausfälle gibt es nicht wirklich, richtige Überflieger,die auf den ersten drei Alben noch zahlreich vertreten waren leider auch nicht. Das Keyboard ist noch ein wenig dominanter eingesetzt. Einfälle wie Hammondorgel und Dudelsack sind nicht neu, lockern das Gesamtbild allerdings auf. Wäre „Heroes“ nach dem heutigen Stand der Dinge bei mir nur mit 5 Punkten davon gekommen, so sind es bei „The Last Stand“ 6. Die Gründe, warum es keine 7 sind, sind rein persönlicher Geschmack. Ich hätte mir halt die Gitarren etwas weiter im Vordergrund gewünscht und das Keyboard nicht dermaßen dominant.

Dass SABATON weiter durchstarten und auf den großen Festivalbühnen immer weiter in den Slots nach oben klettern, ist kein Geheimnis. Dass sie es auf der Bühne immer wieder schaffen, neue Fans zu gewinnen auch nicht. Wer darüber hinaus miterlebt wie Joakim Brodén immer wieder auf seine Fans zugeht, der kann nicht wirklich nur von Berechnung reden. Musik ist Geschmackssache und SABATON zerreißen die Szene geradezu, aber Berechnung kann man ihnen nicht ernsthaft vorwerfen.