Pyogenisis

A Kingdom To Desapear

Genre: Heavy Metal

Heavy Metal Laufzeit: 45:55

VÖ: 24. Februar 2017

Label: AFM Records

“A Century In A Curse Of Time” war ein Album, bei dem ich nicht so recht wusste, ob ich es nun am Kopf oder am Arsch habe. Es war wie eine Reise durch die Bandgeschichte, die in meinen Augen Höhen und Tiefen hatte.

Mal sehen wie sich die Jungens mit dem Nachfolger so schlagen. Wer erwartet, dass man sich endlich auf eine Richtung festlegt, sieht sich getäuscht. Von Punk über Hardrock bis hin zu härterem Stoff, der auch gerne mal ein paar Growls einsetzt ist alles dabei. Gleich mit dem Intro „Sleep Is Good“ versucht man sich an einer eher ungewöhnlichen Idee. Bläser, Brat-Gitarre und dann so eine Mischung aus Acapella und choralem Gesang. Das Intro geht dann gleich in den rockigen Part über. Wie immer wenn es in den Rock ´n´Roll-Bereich geht, ist der Name VOLBEAT nicht weit. Auch wenn es keine Kopie ist, können PYOGENESIS nicht behaupten nie die frühen VOLBEAT gehört zu haben. „I Have Seen My Soul“ erinnert mich an die „Twinaleblood“-Phase als mir die Band mit ihrer melodisch-melancholischen Art am besten gefallen hat. Starker Song mit einem großartigen Refrain.

„It´s To Late (A Kingdom To Disappear)“ ist mir persönlich zu poppig und auch zu langatmig. Da fehlt mir der Drive. „New Helvetia“ ist auch nicht schneller, hat aber mit diesen Touch von Barden eine eigene Note, die dann doch fesselnd wirkt. „That´s When Everybody Gets Hurt“ ist dann der dritte Song in Folge, bei dem es ruhiger zu Werke geht. Ich weiß nicht genau, was ich von dem Song halten soll. Eine coole Melodie wechselt mit Langeweile, weil nicht so wirklich viel passiert. Bei „We (1848)“ hält dann Punkrock Einzug. Ein kleiner Wachrüttler. Ehe es mit „Blaze My Northern Flame“ endlich wieder etwas härter zur Sache geht. „Everlasting Pain“ scheint zunächst ein ziemlich geiler Song zu sein, der aber nach ungefähr 6 Minuten zu einer unendlichen Geschichte verkommt. Nach diesen sechs Minuten hat man alles gehört. Nach 8 Minuten beginnt der Song zu nerven. Nach 10 Minuten will man schon skippen. Nach 13 Minuten der Jubel, als sich der Song dann doch endlich freiwillig verabschiedet.

„A Kingdom To Disappear“ gefällt mir besser als der Vorgänger. In meinen Augen hat die Scheibe immer dann ihre Stärken, wenn das Tempo etwas erhöht ist, und die Rock und Metal-Elemente im Vordergrund stehen. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass das die Musik ist, mit der ich mehr anfangen kann, als mit den trägen, langsamen Songs.