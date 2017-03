Double Crush Syndrome

Die For Rock n' Roll

Genre: Rock

Rock Subgenre: Hard Rock

Hard Rock Laufzeit: 34:02

34:02 VÖ: 17. März 2017

17. März 2017 Label: Arising Empire

Arising Empire

Mit Sicherheit ist DOUBLE CRUSH SYNDROME nicht sehr bekannt, da die Band ja noch sehr jung ist. 2013 von Andy Brings, ja, dem ehemalige Gitarrist der Thrash-Metal-Legenden von SODOM, gegründet. Doch hier erwartet den Hörer kein Thrash Metal. Ganz im Gegenteil. DOUBLE CRUSH SYNDROME fegen hier mit voller Hard-Rock-Energie und nehmen dabei auch gleich noch ein paar Metal-Elemente mit. „Die For Rock n‘ Roll“ ist der Name des Debüt-Albums, welches dem Hörer mit 14 Tracks direkt ins Ohr geht und, bei denen absolut keine Langeweile aufkommt.

„She’s A Pistol“ ist mein persönliches Highlight auf diesem Album. Dieser Song hat für mich den richtigen Rock N‘ Roll Geist und lädt sofort zum Tanzen, Mitgröhlen und auf eine Runde Luftgitarre ein.

Weitere Highlights wären z. B. das rockige „Unfriend Me Now“ oder der Groover „On Top Of Mt. Whateverest”. Der Hörer bekommt hier die volle Ladung Rock N’ Roll mit einer Prise Metal serviert, was für mich persönlich ein super Gesamtbild des Albums erzeugt.

Ein Top-Album, welches ich jedem Rock-Fan wärmstens weiterempfehlen kann. Behaltet die Band im Auge, denn dieses Album macht Lust auf mehr!